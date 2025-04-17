Aşure günü bu yıl ne zaman, hangi ayda başlıyor? 2025 Diyanet Aşure Günü tarihi

Aşure Günü tarihi Ramazan ayı sonrası merak edilmeye başladı. Muharrem ayında gerçekleşen Aşure Günü'nün hangi tarihe denk geldiği araştırılıyor. Diyanet 2025 takviminde, Muharrem Ayı ve Aşure Günü tarihleri yer aldı.

2025 yılında, Aşure günü 5 Temmuz Cumartesi günü başlamaktadır ve 26 Temmuz 2025 tarihine kadar devam etmektedir.

Müslüman alemi için kutsal aylardan biri olan Muharrem ayının 1. günü Hicri yılbaşı olarak kabul ediliyor.