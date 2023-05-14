2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri için beklenen gün geldi. 14 Mayıs’ta vatandaşlar sandık başına gidiyor. Seçim sonuçları gün sonunda belli olacak. Zafer Partisi, Adalet Partisi, Doğru Parti, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi'nden oluşan Ata İttifakı da Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday çıkardı.

ATA İTTİFAKI OY ORANLARI BELLİ OLDU MU?

Yüksek Seçim Kurulunca, 14 Mayıs Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemleri başladı. Seçim sonuçları YSK resmi açıklaması ile belli olacak. Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Ata İttifakı oy oranları ve milletvekili sayıları da açıklanmış olacak.

ATA İTTİFAKI PARTİLERİNİN GENEL BAŞKANLARI KİM?

Adalet Partisi Genel Başkanı Dr. Vecdet ÖZ

Doğru Parti Genal Başkanı Rifat Serdaroğlu

Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Mehmet Sağlam

Ülkem Partisi Genel Başkanı Neşet Doğan

ATA İTTİFAKI'NIN CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ata İttifakı'nın 2023 seçimleri için destekleyeceği Cumhurbaşkanı adayını duyurdu. Özdağ, Adalet Partisi, Doğru Parti, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi'yle kuracakları Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının Sinan Oğan olduğu açıkladı.

ATA İTTİFAKI OY PUSULASINDA KAÇINCI SIRADA?

Seçime katılacak ittifaklar ve partilerle ilgili incelemesini tamamlayan Yüksek Seçim Kurulu (YSK), oy pusulasındaki sıralamaya son şeklini verdi.

Bu kapsamda, 8 Nisan’da kura ile belirlenen ittifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri değişti. Buna göre, kesinleşen pusulanın 6. sırasında BBP, AKP, Yeniden Refah Partisi ve MHP’den oluşan “Cumhur İttifakı” bulunuyor.

Pusulanın 15. sırasında ise CHP ve İYİ Parti’den oluşan “Millet İttifakı” yer alıyor. Adalet Partisi ve Zafer Partisi’nden oluşan “Ata İttifakı” ise pusulanın 16. sırasını paylaşıyor.

Pusulanın ilk sırasında Millet Partisi, 2. sırasında Hak ve Özgürlükler Partisi, 3. sırasında Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi ve Sol Parti’den oluşan “Sosyalist Güç Birliği İttifakı” yer alıyor.

Pusulada, 4. sırada Genç Parti, 5. sırada Memleket Partisi, 7. sırada Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ile Türkiye İşçi Partisi’nden oluşan “Emek ve Özgürlük İttifakı”, 8. sırada Adalet Birlik Partisi, 9. sırada Anavatan Partisi, 10. sırada Yenilik Partisi, 11. sırada Halkın Kurtuluş Partisi, 12. sırada Milli Yol Partisi, 13. sırada Vatan Partisi, 14. sırada Güç Birliği Partisi bulunuyor.

2018 GENEL SEÇİMLERİNDE HANGİ İTTİFAKLAR VARDI?

Cumhur İttifakı

Anayasa değişikliği referandumunda "Evet" cephesinde yer alan Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi, "Cumhur İttifakı" adı altında seçimlere katılacaklarını ve cumhurbaşkanı adayı olarak da Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladılar. Cumhur İttifakı'nın protokolü 4 Mayıs 2018'de YSK'ya teslim edildi.

Millet İttifakı

Anayasa değişikliği referandumunda "Hayır" cephesinde yer alan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti milletvekili seçimlerinde ittifak yapma kararı aldılar. Ancak partiler cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda kendi adaylarını destekleme kararı almışlardır. Şayet seçimin ikinci tura kalması hâlinde ittifakın adayının etrafında toplanacaklarını belirtmişlerdir. Adı "Millet İttifakı" olarak belirlenen ittifakın protokolü 5 Mayıs 2018'de YSK'ya verildi







