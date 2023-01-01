İÜ AUZEF telafi sınavı tarihi için beklentiler son günlerde arttı. Telafi sınavı için sınav merkezi tercihini 10 Ocak 2023 Salı gününe kadar yapan öğrenciler, söz konusu sınav için hazırlıklarına başladı. Lisans ve ön lisans eğitimlerini uzaktan tamamlayan öğrenciler için AUZEF telafi sınavları Şubat ayında yapılacak. Peki, AUZEF telafi sınavı giriş belgesi açıklandı mı?