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AUZEF telafi (bütünleme) sınavı giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin Güz Dönemi sınavları tamamlandı. Ardından Bahar Dönemi sınavları merak konusu oldu. AUZEF öğrencileri 4-5 Şubat'ta gerçekleştirilecek telafi (bütünleme) sınavı için bekleyişe başladı.İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınav tarihlerini duyurdu. Peki AUZEF telafi (bütünleme) sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte AUZEF sınav yeri sorgulama ekranı...
13:56 . 17/01/2023 Salı
Yeni Şafak
AUZEF sınav giriş belgesi

AUZEF sınav giriş belgesi

İÜ AUZEF telafi sınavı tarihi için beklentiler son günlerde arttı. Telafi sınavı için sınav merkezi tercihini 10 Ocak 2023 Salı gününe kadar yapan öğrenciler, söz konusu sınav için hazırlıklarına başladı. Lisans ve ön lisans eğitimlerini uzaktan tamamlayan öğrenciler için AUZEF telafi sınavları Şubat ayında yapılacak. Peki, AUZEF telafi sınavı giriş belgesi açıklandı mı?

AUZEF TELAFİ (BÜTÜNLEME) SINAVI NE ZAMAN?

Lisans ve ön lisans eğitimlerini uzaktan tamamlayan öğrenciler için AUZEF telafi sınavları 04 Şubat - 05 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak.

AUZEF TELAFİ (BÜTÜNLEME) SINAVI GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

AUZEF sınav giriş yerleri belgesi henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimizde yer vereceğiz.



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2 saat önce
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AUZEF telafi (bütünleme) sınavı giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak?
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