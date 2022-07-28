AUZEF İstanbul Üniversitesi taban puanları 2022

Tercihini açıköğretim bölümlerinden yana kullanacaklar ÖSYM ile İÜ Açıköğretim AUZEF bölümleri taban – tavan puanları ve başarı sıralamalarını sorguluyor. İşte, AUZEF İstanbul Üniversitesi açıköğretim taban puanları...
AUZEF TABAN-TAVAN PUANLARI 2022
Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.
AÇIK ÖĞRETİM İLE UZAKTAN ÖĞRETİM ARASINDAKİ FARK NEDİR?
Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim arasındaki fark: Uzaktan Öğretim derslerin Canlı Ders olarak yapılmasıdır.
“AUZEF Uzaktan Öğretim Programlarına ÖSYM sınavları ile öğrenci alımı yapılmaktadır.”