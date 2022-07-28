AUZEF İstanbul Üniversitesi taban puanları 2022 İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2022 taban puanları belli oldu. YKS sınavına giren ve istediği üniversiteye yerleşmek için tercih yapan adaylar AUZEF taban puanlarını sorguluyordu. AUZEF bölümleri, kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralaması gibi detaylar netleşti. İşte 2022 İstanbul Üniversitesi AUZEF taban puanlarına ilişkin ayrıntılı bilgiler.

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