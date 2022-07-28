Özgün AUZEF İstanbul Üniversitesi taban puanları 2022
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AUZEF İstanbul Üniversitesi taban puanları 2022

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2022 taban puanları belli oldu. YKS sınavına giren ve istediği üniversiteye yerleşmek için tercih yapan adaylar AUZEF taban puanlarını sorguluyordu. AUZEF bölümleri, kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralaması gibi detaylar netleşti. İşte 2022 İstanbul Üniversitesi AUZEF taban puanlarına ilişkin ayrıntılı bilgiler.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AUZEF taban puanları 2022: İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları
AUZEF taban puanları 2022

Tercihini açıköğretim bölümlerinden yana kullanacaklar ÖSYM ile İÜ Açıköğretim AUZEF bölümleri taban – tavan puanları ve başarı sıralamalarını sorguluyor. İşte, AUZEF İstanbul Üniversitesi açıköğretim taban puanları...

AUZEF TABAN-TAVAN PUANLARI 2022

Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.

AÇIK ÖĞRETİM İLE UZAKTAN ÖĞRETİM ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim arasındaki fark: Uzaktan Öğretim derslerin Canlı Ders olarak yapılmasıdır.

“AUZEF Uzaktan Öğretim Programlarına ÖSYM sınavları ile öğrenci alımı yapılmaktadır.”

Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi (AÖF) taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması belli oldu
ÖZGÜN
Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi (AÖF) taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması belli oldu
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