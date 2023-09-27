Kars 36 Spor’un da yer aldığı 10’uncu grupta, Trabzon’dan 2, Rize’den 2, Ağrı, Artvin, Ardahan, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane ve Giresun’dan 2 takım olmak üzere toplam 13 takım yer alıyor.

BAL LİGİ GRUPLARI 2023-2024

79 ilden 169 takımın katılacağı Bölgesel Amatör Lig, 13’lü 3 grup, 14’lü 6 grup, 15’li 2 grup ve 16’lı 1 grup olmak üzere toplam 12 gruptan oluştu.

BAL LİGİ FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN?

14-15 Ekim 2023 tarihlerinde başlayacak olan 2023-2024 sezonu BAL müsabakaları fikstür çekimi ise Ekim ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek.

BAL NEDİR?

BAL, Türkiye'de futbolun altyapısını oluşturan önemli bir ligdir. Ligde yer alan takımlar, alt liglerden gelen yetenekli oyuncuları yetiştirmekte ve onları profesyonel futbola kazandırmaktadır. Ayrıca, BAL, amatör futbolun gelişimine de katkıda bulunmaktadır.







