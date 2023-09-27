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2023-2024 Sezonu BAL grupları ve fikstür çekimi tarihi belli oldu

Bölgesel Amatör Lig (BAL), Türkiye'de amatör ligler içinde en üst seviyede yer alan ligdir. 2023-2024 sezonunda, 79 ilden 169 takım katılacak. Lig, 12 grupta, çift devreli lig usulüne göre oynanacak. 2023-2024 sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi grupları belli oldu. Kars 36 Spor 10’uncu grupta yer aldı.

16:18 . 27/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bölgesel Amatör Lig

Bölgesel Amatör Lig

Kars 36 Spor’un da yer aldığı 10’uncu grupta, Trabzon’dan 2, Rize’den 2, Ağrı, Artvin, Ardahan, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane ve Giresun’dan 2 takım olmak üzere toplam 13 takım yer alıyor.

BAL LİGİ GRUPLARI 2023-2024

79 ilden 169 takımın katılacağı Bölgesel Amatör Lig, 13’lü 3 grup, 14’lü 6 grup, 15’li 2 grup ve 16’lı 1 grup olmak üzere toplam 12 gruptan oluştu.

BAL LİGİ FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN?

14-15 Ekim 2023 tarihlerinde başlayacak olan 2023-2024 sezonu BAL müsabakaları fikstür çekimi ise Ekim ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek.

BAL NEDİR?

BAL, Türkiye'de futbolun altyapısını oluşturan önemli bir ligdir. Ligde yer alan takımlar, alt liglerden gelen yetenekli oyuncuları yetiştirmekte ve onları profesyonel futbola kazandırmaktadır. Ayrıca, BAL, amatör futbolun gelişimine de katkıda bulunmaktadır.



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