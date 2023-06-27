Batman bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı. Bu kapsamda bölgede ikamet eden vatandaşlar "Batman'da Kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere 28 Haziran bayramın 1. Gününde camilerde bayram namazı kılınacak. İşte Diyanet tarafından duyurulan Batman bayram namazı saati ve detaylar.

Batman bayram namazı saati kaç? - 28 Haziran 2023

Batman'da bayram namazı 28 Haziran Çarşamba günü kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, Ankara'da bayram namazı 05.29'da kılınacak.

Teşrik tekbirlerinin dinî hükmü nedir, bu tekbirleri kimler ne zaman getirir?

Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).







