Bayram tatilinde son durum 2025: Tatil uzadı mı, kaç gün? Yaz tatili ile bayram tatili birleşti mi? Resmi açıklamalar

Kurban Bayramı ile yaz tatilinin yaklaşmasıyla birlikte, tatil ile ilgili gelişmeler de gündemin ilk sıralarındaki yerini koruyor. Yaklaşık 20 milyon öğrenci yaz tatiline hazırlanırken, 6 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı tatilinin de kaç gün süreceği sorgulanan konular arasında. Bayram tatilinin yaz tatili ile birleşeceği iddiaları sonrasında resmi açıklama Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. İşte 2025 Kurban Bayramı tatili ve yaz tatili ile ilgili merak edilenler...





KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

Kurban Bayramı'nın arifesi bu sene 5 Haziran Perşembe günü idrak edilecek. Bayramın birinci günü 6 Haziran, son günü ise 9 Haziran. Buna göre, bayram tatili resmi olarak 4,5 gün olarak kutlanacak.

YAZ TATİLİ İLE BAYRAM TATİLİ BİRLEŞTİ Mİ?

Özellikle Kurban Bayramı'nın yaz tatiline yakın olması sonrası, tatillerin birleşmesi iddiaları da gündemde yer almıştı. Konuyla ilgili resmi açıklamalar da gecikmedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2025 akademik takvimde de yer aldığı gibi okulların 20 Haziran 2025 tarihinde kapanacağını duyurdu. Bayram tatili ile yaz tatilinin birleşmesine yönelik iddiaların asılsız olduğu açıklandı.

BAYRAM TATİLİ HAKKINDA RESMİ AÇIKLAMA FAHRETTİN ALTUN'DAN GELDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kurban Bayramı dolayısıyla, 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra başlamak üzere 6, 7, 8 ve 9 Haziran'da kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını bildirdi. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:





"Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (arife) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6, 7, 8, 9 Haziran 2025 tarihlerinde (bayramın 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir. Kurban Bayramı'mızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah'tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz."

OKULLARIN ERKEN KAPANMASI GÜNDEMDE YOK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin daha önce yaptığı açıklamada okulların erken tatil edilmesinin hukuken mümkün olmadığını vurgularken okulların 180 iş günü açık olması gerektiğinin altını çizdi. Planlamalarının bu yönde olmadığını aktaran Tekin, sınav takviminin çalışma takvimine göre planlandığını aktarırken “ Yani öyle bir erken tatil hesabımız yok. Zaten bayram sonrası da 2 hafta. Sadece birkaç gün olsa bu tartışılabir ama 2 haftalık bir süreç söz konusu. Dolayısıyla bizim gündemimizde böyle bir şey yok” dedi.

MEB 2024-2025 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Bu eğitim yılı 9 Eylül 2024 tarihinde başladı. Öğrenciler, ilk ara tatillerini Kasım ayında yaparken yarıyıl tatilini ise Ocak ayında tamamladı.





İkinci dönem ara tatili ise Mart ayı sonunda başladı. Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimine göre okullar bu yıl 20 Haziran cuma günü kapanacak. Bir sonraki eğitim yılı ise 8 Eylül 2025 tarihinde başlayacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yaz tatili toplam 80 gün sürecek.



