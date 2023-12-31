Akaryakıt ÖTV zammı ne zaman? Yeni yılla birlikte benzin ve motorine zam olup olmayacağı merak konusu. Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarına ÖTV gelecek mi? sorusuna cevap arıyor.
20 Aralık Çarşamba itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 49 kuruşluk, 22 Aralık Cuma itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına da 1 lira 61 kuruş zam yapılmıştı.
Benzin ve motorinde ÖTV zammı olacak mı?
Sektör kaynaklarına göre, 3 Ocak 2024 Çarşamba günü, motorin ve benzine 3 liralık Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı yapılacak.
Güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir’de benzin, motorin ne kadar, kaç TL?
İstanbul'da benzin ne kadar? 34,45 TL
İstanbul'da motorin ne kadar? 37.15 TL
Ankara güncel akaryakıt fiyatları benzin motorin fiyatı
Ankara benzin fiyatı: 35,17 TL
Ankara motorin fiyatı: 37,77 TL
İzmir güncel akaryakıt fiyatları benzin motorin fiyatı
İzmir benzin fiyatı: 35,36 TL
İzmir motorin fiyatı: 38,02 TL
LPG'nin litresi ise ortalama 18.65 liraya satılıyor.