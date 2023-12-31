Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yüzde 58,46 arttırıldı. 2023 yılında 1479 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın, 2024 yılı vergisi 2 bin 343 lira, 3 bin 323 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2024 yılı vergisi ise 5 bin 265 lira oldu. Peki hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? İşte araçlara göre 2024 yılı için MTV oranları...