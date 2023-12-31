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Benzin ve motorinde ÖTV zammı beklentisi: Yeni yıl öncesi depoları doldurun! İşte İstanbul, Ankara, İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...

Yeni yıla girmeye saatler kala ÖTV zamları merak ediliyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ile motorin fiyatlarını takip etmeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatları 2024 yılının ilk günlerinde ÖTV zammı yolda. Peki Akaryakıt ÖTV zammı ne zaman? 31 Aralık 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

10:51 - 31/12/2023 Pazar
Güncelleme: 10:55 - 31/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatı
Akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatı

Akaryakıt ÖTV zammı ne zaman? Yeni yılla birlikte benzin ve motorine zam olup olmayacağı merak konusu. Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarına ÖTV gelecek mi? sorusuna cevap arıyor.

20 Aralık Çarşamba itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 49 kuruşluk, 22 Aralık Cuma itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına da 1 lira 61 kuruş zam yapılmıştı.

Benzin ve motorinde ÖTV zammı olacak mı?

Sektör kaynaklarına göre, 3 Ocak 2024 Çarşamba günü, motorin ve benzine 3 liralık Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı yapılacak.

Güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir’de benzin, motorin ne kadar, kaç TL?

İstanbul güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul'da benzin ne kadar? 34,45 TL

İstanbul'da motorin ne kadar? 37.15 TL

Ankara güncel akaryakıt fiyatları benzin motorin fiyatı

Ankara benzin fiyatı: 35,17 TL

Ankara motorin fiyatı: 37,77 TL

İzmir güncel akaryakıt fiyatları benzin motorin fiyatı

İzmir benzin fiyatı: 35,36 TL

İzmir motorin fiyatı: 38,02 TL

LPG'nin litresi ise ortalama 18.65 liraya satılıyor.


#Benzin
#motorin
#akaryakıt fiyatları
#ötv
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