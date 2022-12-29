Beşiktaş-Adana Demir maçı saat kaçta? Muhtemel 11 i

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Peki Beşiktaş - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş-Adana Demir maçı ne zaman saat kaçta?

Beşiktaş - Adana Demirspor maçı 29 Aralık Perşembe günü saat 20:00'da yayınlanacak. Maçı Ali Şansalan yönetecek.

Beşiktaş-Adana Demir maçı hangi kanalda?

Beşiktaş-Adana Demir maçı maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Beşiktaş kadrosu:

Mert, Rosier, Welinton, Talha, Masuaku, Souza, Gedson, Salih, Redmond, Weghorst, Cenk

Adana Demirspor kadrosu:

Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Belhanda, Akintola, Onyekuru, Emre.

Beşiktaş'ta sakatlar ve kart cezalıları kim?

Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Romain Saiss ile Rachid Ghezzal, bu maçta forma giyemeyecek. Siyah beyazlılarda 3 oyuncu ise ceza sınırında bulunuyor. Gedson Fernandes, Rosier ve Redmond, kart görmeleri durumunda 17'nci haftadaki Kasımpaşa maçında görev yapamayacak.

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Adana Demirspor'da sakatlığı devam eden oyuncular kimler

Adana Demirspor'da sakatlığı devam eden Simon Deli takımındaki yerini alamayacak. Güney ekibinde Samet Akaydın ve Kevin Rodrigues ise ceza sınırında bulunuyor.

Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçının kamp kadrosu:

Teknik direktör Şenol Güneş'in tercih ettiği 23 kişilik kadroda şu isimler yer aldı: Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Welinton, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Berkay Vardar, Necip Uysal, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Atiba Hutchinson, Josef de Souza, Salih Uçan, Kerem Atakan Kesgin, Gedson Fernandes, Kevin Nkoudou, Nathan Redmond, Dele Alli, Jackson Muleka, Cenk Tosun, Wout Weghorst.

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