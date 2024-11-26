Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bingöl'de yarın okullar tatil olacak mı? 27 Kasım Çarşamba Bingöl Valiliği kar tatili açıklaması

Bingöl'de yarın okullar tatil olacak mı? 27 Kasım Çarşamba Bingöl Valiliği kar tatili açıklaması

15:2926/11/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bingöl
Bingöl

'Bingöl'de okullar yarın tatil mi?' sorusu ile ilgili son dakika açıklama yapıldı. Bingöl'de dün etkili olan kar yağışının ardından 2 ilçede eğitime ara verildi. Bingöl'de etkili kar yağışı nedeniyle 67 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Bingöl'de kar yağışını etkisini sürdürürken yarın da okulların tatil olup olmayacağı merak kazandı. Peki, 27 Kasım Çarşamba günü Bingöl'de okullar tatil mi? Bingöl'ün hangi ilçelerinde okullar tatil edildi? İşte Bingöl Valiliği'nden son yapılan kar tatili açıklaması...

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle, dün kent genelinde 67 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yolların açılması için çalışma başlatıldı. 2 ilçede de eğitime ara verildi.

BİLGÖL'DE YOĞUN KAR YAĞIŞI SONRASI KARAYOLLARI ÇALIŞMA SÜRDÜRÜYOR

Bingöl genelinde etkili olan kar yağışı sonrası karayolları ekibi, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bingöl'de etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ve şehirlerarası yollarda ulaşımı olumsuz etkiliyor. Bu çerçevede teyakkuza geçen Bingöl 84.Şube Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışmaları kapsamında Bingöl-Diyarbakır karayolu Yayla Köyü Mevkii ve Bingöl-Diyarbakır Karayolu Genç Viyadüğü civarında yoğun bir çalışma yürütüyor. Çalışmaların aralıksız şekilde süreceği bildirildi.

BİNGÖL'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bingöl'de 27 Kasım Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



#bingöl
#bingöl kar tatili
#kar tatili
#okul tatili
#bingöl valiliği

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mülk suresi (Tebareke) nerede inmiştir? Mülk Suresi Nüzulü