Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle, dün kent genelinde 67 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yolların açılması için çalışma başlatıldı. 2 ilçede de eğitime ara verildi.

BİLGÖL'DE YOĞUN KAR YAĞIŞI SONRASI KARAYOLLARI ÇALIŞMA SÜRDÜRÜYOR

Bingöl genelinde etkili olan kar yağışı sonrası karayolları ekibi, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bingöl'de etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ve şehirlerarası yollarda ulaşımı olumsuz etkiliyor. Bu çerçevede teyakkuza geçen Bingöl 84.Şube Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışmaları kapsamında Bingöl-Diyarbakır karayolu Yayla Köyü Mevkii ve Bingöl-Diyarbakır Karayolu Genç Viyadüğü civarında yoğun bir çalışma yürütüyor. Çalışmaların aralıksız şekilde süreceği bildirildi.

Karayolları ekiplerimizin karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.



📍Bingöl-Diyarbakır karayolu Yayla Köyü Mevkii

📍Bingöl--Diyarbakır Karayolu Genç Viyadüğü



Ekiplerimize kolaylıklar dileriz.@ahusta07 pic.twitter.com/alZ6MgN2Uq — T.C. Bingöl Valiliği (@bingolvaliligi) November 26, 2024

BİNGÖL'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bingöl'de 27 Kasım Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.







