Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle, dün kent genelinde 67 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yolların açılması için çalışma başlatıldı. 2 ilçede de eğitime ara verildi.
Bingöl genelinde etkili olan kar yağışı sonrası karayolları ekibi, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Bingöl'de etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ve şehirlerarası yollarda ulaşımı olumsuz etkiliyor. Bu çerçevede teyakkuza geçen Bingöl 84.Şube Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışmaları kapsamında Bingöl-Diyarbakır karayolu Yayla Köyü Mevkii ve Bingöl-Diyarbakır Karayolu Genç Viyadüğü civarında yoğun bir çalışma yürütüyor. Çalışmaların aralıksız şekilde süreceği bildirildi.
Bingöl'de 27 Kasım Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.