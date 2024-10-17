Bir kelimesinin yazımı konusunda yaygın bir kafa karışıklığı yaşanır. Bir bir yazımı konusunda sıkça karışılan noktalar bulunmaktadır. "Bir bir nasıl yazılır" sorusu, özellikle yazılı metinlerde doğru ifadeyi kullanmak isteyen kişiler tarafından merak edilmektedir. Peki Bir bir ayrı mı yazılır yoksa birleşik mi? İşte TDK’ya göre ikilemelerin yazılışı…
Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre bir bir ayrı yazılmalıdır. Bu ifade, ardışık olarak, sıra ile anlamında kullanılır. Örneğin, "Öğrenciler bir bir sıraya girdi." cümlesinde, öğrencilerin ardışık bir şekilde sıraya girdiği anlatılmaktadır. "Bir bir" ifadesi, belirli bir düzen veya sıralama gerektiren durumları ifade etmek için sıkça kullanılmaktadır.
Bir bir nasıl yazılır?
"Bir bir" nasıl yazılır sorusu, bu kelimenin doğru yazımını merak edenler tarafından sıkça araştırılmaktadır. Türkçe, kelime açısından zengin bir dildir ve kelime sayısının fazlalığı, bazı kelimelerin doğru yazılışının zaman zaman karıştırılmasına neden olmaktadır. Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından "bir bir" ifadesinin doğru yazımı hakkında bilgi paylaşılmıştır. Peki TDK’ya göre göre "bir bir” kelimesinin yazılışı.
TDK'ya göre bir bir ayrı mı yazılır yoksa birleşik-bitişik mi?
"Bir bir" kelimesi Türkçe'de ayrı yazılır. Dolayısıyla Birbir değil Bir bir olarak yazılacakt.
İkilemeler ayrı yazılır: adım adım, ağır ağır, akın akın, allak bullak, aval aval (bakmak), çeşit çeşit, derin derin, bir bir, gide gide, güzel güzel, karış karış, tıkır tıkır, yavaş yavaş gibi.
TDK’ya göre Bir bir kelimesinin cümle içinde gösterilişine ilişkin örnek
- "Peki, bu aynada beliren kehanetlerin bir bir gerçekleşmesine ne diyeceksin?"
- "Dünya nimetlerinin bir bir farkına varmaya başlarız."
- "Olanı biteni bir bir İdris Bey'e söyledi."