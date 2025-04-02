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Borsa İstanbul açık mı, saat kaçta açılacak? Borsa İstanbul 2-3-4 Nisan'da kapalı mı olacak, işlem görecek mi?

Borsa İstanbul açık mı, saat kaçta açılacak? Borsa İstanbul 2-3-4 Nisan'da kapalı mı olacak, işlem görecek mi?

Tuğba Güner
13:502/04/2025, Çarşamba
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Borsa İstanbul
Borsa İstanbul

2025 Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yatırımcılar, Borsa İstanbul'un işlem takvimini merak ediyor. İşlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, Borsa İstanbul açılış tarihini araştırıyor. Peki, Borsa ne zaman açılacak? Bayram sonrası Borsa takas takvimi

2 Nisan bugün borsa açılacak mı sorusu yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 30 Mart'ta başlayan Ramazan Bayramı 1 Nisan Salı günü sona eriyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ailelerimiz çocuklarıyla doya doya vakit geçirsin bayramı aileleriyle birlikte huzurla idrak etsin istiyoruz. Bu amaçla kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günü de idari izin kapsamına aldık" diyerek bayram tatilinin 9 gün idari izne çıkarıldığını duyurmuştu. Yatırımcılar da 2-3-4 Nisan tarihlerinde borsanın işlem görüp görmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, Borsa ne zaman açılacak? 2 Nisan Borsa İstanbul açık mı?

BORSA AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Ramazan Bayramı 1 Nisan Salı günü sona erdi bununla birlikte, 2 Nisan Çarşamba günü ise resmi tatil olmadığı için Borsa İstanbul her zamanki saatinde işlem görmeye başlayacak.

2-3-4 NİSAN'DA BORSA AÇIK MI?

Borsa İstanbul, Ramazan Bayramı tatilinin ardından faaliyetlerine devam edecek. Kamuya yönelik 9 günlük idari izin dönemi Borsa İstanbul'u etkilemiyor. 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günlerinde borsa işlemleri sürdürülecek ve açık olacaktır.

BORSA TAKAS TARİHLERİ

27 Mart 2025 Perşembe tarihli işlemlerin takası 2 Nisan 2025 Çarşamba tarihinde gerçekleştirilecek. 28 Mart 2025 Cuma tarihli işlemlerin takası 3 Nisan 2025 Perşembe tarihinde gerçekleştirilecek.



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