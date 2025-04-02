2 Nisan bugün borsa açılacak mı sorusu yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 30 Mart'ta başlayan Ramazan Bayramı 1 Nisan Salı günü sona eriyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ailelerimiz çocuklarıyla doya doya vakit geçirsin bayramı aileleriyle birlikte huzurla idrak etsin istiyoruz. Bu amaçla kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günü de idari izin kapsamına aldık" diyerek bayram tatilinin 9 gün idari izne çıkarıldığını duyurmuştu. Yatırımcılar da 2-3-4 Nisan tarihlerinde borsanın işlem görüp görmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, Borsa ne zaman açılacak? 2 Nisan Borsa İstanbul açık mı?