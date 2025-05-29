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Borsa İstanbul’da hafif gerileme: Altın, dolar ve petrol fiyatları ne durumda? İşte piyasalarda son durum

Borsa İstanbul’da hafif gerileme: Altın, dolar ve petrol fiyatları ne durumda? İşte piyasalarda son durum

20:0829/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Borsa İstanbul’da hafif gerileme
Borsa İstanbul’da hafif gerileme

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü 7,14 puanlık kayıpla 9.170,56 puandan tamamladı. Güne yükselişle başlayan endeks, gün içinde dalgalı bir seyir izleyerek önceki kapanışa göre %0,08 değer kaybetti. Gün içindeki en düşük seviyesi 9.162 puan, en yüksek seviyesi ise 9.265 puan oldu.

BIST 30 endeksi de günü %0,12 düşüşle 10.124,79 puandan kapattı. Sektörel bazda ise mali endeks %0,48 değer kazanırken, sanayi, hizmetler ve teknoloji endekslerinde kayıplar görüldü. Teknoloji endeksi, %1,51 ile günün en çok düşen sektörü oldu.


BIST 100 endeksine dahil 100 hissenin:

42’si değer kazanırken,

56’sı değer kaybetti,

2 hisse ise sabit kaldı.

Günün en çok işlem gören hisseleri arasında Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, Akbank, Ereğli Demir Çelik ve İş Bankası (C) öne çıktı.


Altın fiyatlarında düşüş

Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 3.318 dolar seviyesinde seyrederken, Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda kilogram altın fiyatı önceki kapanışa göre %0,3 azalarak 4 milyon 155 bin TL oldu.

Döviz kurları yatay seyretti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların efektif alış kurunu 38,9938 TL, satış kurunu ise 39,1501 TL olarak açıkladı. Euro/dolar paritesi ise uluslararası piyasalarda 1,1360 seviyesinde işlem görüyor.

Brent petrol 63 dolar seviyesine geriledi

Petrol fiyatlarında ise düşüş eğilimi devam etti. Londra Brent tipi ham petrolün varili, %1,5 oranında azalarak 63,4 dolar seviyesinden işlem gördü.

Tahvil getirileri yüksek seviyesini koruyor

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası’nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin basit getirisi %39,83, bileşik getirisi ise %43,80 olarak gerçekleşti.

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