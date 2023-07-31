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Bugün hava nasıl olacak? 31 Temmuz Pazartesi yurtta hava durumu

Meteoroloji 31 Temmuz hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre ağustos ayında kavurucu sıcaklar yeniden geliyor.Marmara Bölgesinde az bulutlu bir hava hakim. Sıcaklık İstanbul’da 30, Edirne’de 34, Bursa’da 33, Kocaeli’de 31 derece ölçülüyor. Salı günü de benzer bir hava durumu bekleniyor. İşte il il hava durumu...

08:25 . 31/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Hava durumu

Hava durumu

MGM tarafından açıklanan son hava durumu raporlarına göre; ülkenin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Ardahan, Kars, Trabzon, Rize ve Artvin'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerin az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

BUGÜN HAVA NASIL? (31 TEMMUZ 2023)

Ege Bölgesinin iç kesimleri az bulutlu gökyüzü ile 32-33 derecelerde sıcaklığa sahipken kıyı kentlerde güneş daha fazla görülüyor, sıcaklık ise 35-40 derece aralığında ölçülüyor.

Akdeniz Bölgesinde az bulutlu ve güneşli bir hava var. Sıcaklık Antalya’ ve Adana’da 34, Kahramanmaraş’ta 37, Hatay’da 32 derece ölçülüyor.

İç Anadolu Bölgesinde açık bir gökyüzü görülüyor. Sıcaklık Ankara ve Kayseri’de 31, Eskişehir’de 33, Sivas’ta 30 derece ölçülüyor.

Karadeniz Bölgesinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim. Sıcaklık bölgede genellikle 25 ile 30 derece arasında seyrediyor.

Doğu Anadolu Bölgesinin kuzey kesimlerinde yağışlı bir hava görülürken bölgenin kalanında az bulutlu ve güneşli bir gökyüzü hakim. Sıcaklık yağışlı alanda 25-26, bölgenin batısında ise 35-36 derecelerde.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi önümüzdeki üç günlük dönemi güneşli havayla geçiriyor. Sıcaklık ise bu dönemde bölgede 35 ile 40 derece arasında seyrediyor.



#hava durumu
#meteoroloji
#hava raporu
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