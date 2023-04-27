Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle 27 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Meteoroloji'nin yeni hava durumu raporuna göre bugün Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in batısı ile Kırşehir, Nevşehir, Adana, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yağışlar etkili olacak. İşte 27 Nisan perşembe günü hava durumu raporu...

BUGÜN HAVA NASIL? (23 NİSAN)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Malatya çevreleri dışında, diğer bölgelerimizin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

Hava sıcaklıklarının İç ve Batı kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri altında seyredeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

27 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürülüğü Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Isparta, İstanbul, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Nevşehir, Sakarya, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce illeri için sarı kodlu uyarı yayımladı.

İstanbul’da sağanak yağış trafiği kilitledi

İstanbul’da sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 76’ya ulaştı.

İstanbul’da etkili olan sağanak nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Avrupa Yakası’nda da etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. E5 Karayolu’nda trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre, kent genelinde trafik yoğunluğu saat 09.50 itibarıyla yüzde 76’ya ulaştı.







