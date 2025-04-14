Yurt genelinde meydana gelen küçük büyük tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Bugünkü verilere göre, birçok ilde irili ufaklı pek çok deprem meydana geldi. Sarsıntıların büyüklüğü, derinliği, yeri, enlem ve boylam bilgileri AFAD ve Kandilli son dakika verileri ile belli oldu. Peki, az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde? İşte, 14 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama...