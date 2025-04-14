Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 14 Nisan 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) edinilen bilgiye, saat 10:13’te Van Tuşba'da deprem meydana geldi. Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..
Yurt genelinde meydana gelen küçük büyük tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Bugünkü verilere göre, birçok ilde irili ufaklı pek çok deprem meydana geldi. Sarsıntıların büyüklüğü, derinliği, yeri, enlem ve boylam bilgileri AFAD ve Kandilli son dakika verileri ile belli oldu. Peki, az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde? İşte, 14 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama...
DEPREM Mİ OLDU 14 NİSAN 2025?
AFAD ölçümlerine göre saat 10.13'te Van Tuşba'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son ölçümlere göre saat 07.24'te Ege Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD ölçümlerine göre saat 00.41'de Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
VAN DEPREM İLE SALLANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 10:13’te Van Tuşba'da deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 3.0 olarak ölçülen depremin derinliği ise 6.98 kilometre olarak kayıtlara geçti.
SON DEPREMLER LİSTESİ ANLIK
* Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre 3.0 büyüklüğünün üzerindeki tüm depremleri anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz. Daha küçük olan depremler iste son depremler listesinde görüntülenmektedir.