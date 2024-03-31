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Bünyan Seçim Sonuçları 2024 – Kayseri Bünyan Belediye Başkanı Kim Oldu? 31 Mart Bünyan Oy Oranları Sonuçları

Kayseri Bünyan 2024 Belediye Başkanı bugün belli oluyor. 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek yerel seçimde seçim sonuçları ekranı Yenişafak’ta olacak. Kayseri'de ilçe ilçe seçim sonuçları ve adayların oy oranları anbean takip edilecek. 31 Mart akşamı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayımlanacak Bünyan yerel seçim sonuçları 2024 verilerine; il ve ilçe özelinde sayılacak oy oranlarına yenisafak.com seçim sayfasından ulaşabilir ve canlı takip edebilirsiniz. Bünyan seçim sonuçları, kullanılan oy sayısı, katılım oranı, geçerli ve geçersiz oy sonucu, açılan sandık oranı, ilçelerde seçim sonuçları, parti ve ittifaka göre Bünyan seçim sonuçları, belediye başkan adaylarının oy oranları haberimizde.

11:03 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 14:01 - 30/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Bünyan seçim sonuçları
Bünyan seçim sonuçları

Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandığa gidecek. Yerel seçim, 34 siyasi partinin katılımıyla Türkiye'nin 81 ilinde ve 922 ilçesinde yapılarak yerel yönetimleri yeniden şekillendirecek. Türkiye'nin 81 ilinde kurulacak sandıklarda oy verme işlemi saat 17:00 itibariyle, seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek. Seçim sonuçları il il, ilçe ilçe oy oranları ile canlı olarak "Yenişafak seçim 2024 sayfası" üzerinden takip edilebilecek. Kayseri Bünyan seçim sonuçları da yenisafak.com’da yer alacak.

Bünyan Seçim Sonuçları 2024

Bünyan Yerel seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları YENİŞAFAK seçim 2024 sayfasında yer alacak. Üstelik sadece 31 Mart 2024 yerel seçimlerini değil, önceki yıllarda yapılan seçim sonuçlarını da tek sayfadan takip edebilecek, karşılaştırma yapabileceksiniz.

Bünyan 2019 Yerel Seçim Sonuçları Oy Oranları

AK PARTİ - Özkan Altun %58,5

CHP - Mustafa Navruz %20,4

BĞMSZ - Ömer Özcan %11,3

SAADET - Hakan Çelik %4,88

BBP - Yaşar Özden %3,01

Bünyan 2024 Yerel Seçim Belediye Başkanı Adayları

İYİ Parti Erhan Özhan - (Kayseri / Bünyan)

Büyük Birlik Partisi Fatma Şenyüz Güner - (Kayseri / Bünyan)

Cumhuriyet Halk Partisi İbrahim Marzıoğlu - (Kayseri / Bünyan)

Zafer Partisi Mavuş Yalçın - (Kayseri / Bünyan)

Saadet Partisi Muhammed Emir Taşçı - (Kayseri / Bünyan)

Bünyan Hakkında

Kayseri'nin Bünyan ilçesi, Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinde yer alır ve Kayseri iline bağlıdır. Nüfusu genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylerden oluşmaktadır. Coğrafi olarak, ilçe genellikle düz arazilere sahip olup, Develi Ovası'nın bir kısmını içerir ve Bünyan Çayı'nın geçtiği verimli topraklara ev sahipliği yapar. Tarihi açıdan, Bünyan bölgesi antik çağlardan beri çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve bu da zengin bir kültürel mirasa sahip olmasını sağlamıştır. Özellikle Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde önemli bir ticaret merkezi olmuştur. Günümüzde, Bünyan'ın ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmakta olup, tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle turizm potansiyeline sahiptir.



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Eskişehir Seçim Sonuçları 2024 - Eskişehir Yerel Seçim Sonucu 31 Mart - Eskişehir Oy Oranları Sonuçları