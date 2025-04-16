BURSLULUK SINAVI - İOKBS 2025 GİRİŞ BELGESİ: Bursluluk Sınavı giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2025 Bursluluk Sınavı için geri sayım sürerken, sınava katılacak öğrenciler sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi merakla bekliyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf düzeyindeki adaylar için hazırlanan İOKBS, bu yıl da yoğun başvuru aldı. Sınavda öğrencilere 80 soru yöneltilecek ve 100 dakika süre verilecek. 5. ve 9. sınıf düzeyindeki öğrenciler sınava "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ne göre hazırlanacak. Başvuruları 10 Şubat – 3 Mart tarihleri arasında tamamlanan sınav için gözler şimdi, meb.gov.tr üzerinden yayımlanacak olan sınav yerleri ve salon bilgilerine çevrildi.

BURSLULUK SINAVI GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 (yedi) gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

İOKBS SINAV GİRİŞ YERİ DEĞİŞEBİLİR Mİ?

Doğal afet, yangın, karantina ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.

MEB BURSLULUK SINAVI 2025 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 27 Nisan 2025 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da yapılacak.

Sınavda tüm sınıf seviyeleri için dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve sınav süresi 100 dakika olacak.

BU SENE 5. VE 9. SINIFLARA SINAV KAPSAMI...

Sınav, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği ve resmî internet sitesinden yayımladığı "öğrenme çıktıları, süreç bileşenleri ve açıklamaları" ile "konu, kazanım ve açıklamaları" kapsamında gerçekleştirilecek.