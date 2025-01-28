Çalışan anneler için 510 avroluk destek ödemesi nasıl alınır? Çalışan anne desteği başvuru şartları neler?

Çalışan anneleri ilgilendiren yeni projede, destek ödemeleri tam zamanlı, yarı zamanlı, bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan annelere farklı miktarlarda ödenmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kadın istihdamına yönelik destek projesinde çalışan annelere üç ilde 15 milyon avrodan fazla destek sağlanacağını açıkladı. İşte çalışan annelerin destek ödemesi başvuru işlemleri ve şartları hakkında bilgiler.





ÇALIŞAN ANNELERE EN AZ 510 AVRO DESTEK ÖDEMESİ





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" (EDU-CARE II) kapsamında, çalışan annelere bu yıl, 3 ilde 15 milyon avrodan fazla destek sağlanacağını bildirdi.





Işıkhan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, çalışan annelerin her zaman yanında olduklarını belirtti.





"Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" sayesinde annelerin kayıtlı istihdama katılmasını desteklediklerini, sigortalı ve eğitimli çocuk bakıcılığını teşvik ettiklerini vurgulayan Işıkhan, "Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yürütülen projeye 2025 yılında toplam 15 milyon avrodan fazla destek tutarı sağlanacak." ifadelerini kullandı.





20 ay süreyle yürütülen projenin bu yılki aylık destek tutarları şöyle:





"Tam zamanlı çalışan annelere 510 avro, bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan annelere 560 avro, yarı zamanlı çalışan annelere 255 avro, bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan yarı zamanlı çalışan annelere 305 avro."





BAŞVURU ŞARTLARI NELER?





-Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde ikamet eden,

-Hizmet akdiyle işverene bağlı olarak (4/a sigortalısı olarak) tam zamanlı veya yarı zamanlı çalışan,

-0-24 aylık çocuğu olan,

-Çocuğuna baktırmak üzere “0-36 ay çocuk bakımı”nı kapsayan bir eğitim aldığını diplomayla (lise, üniversite)

veya İŞKUR, MYK, MEB onaylı

belgeyle ya da üniversitelerden onaylı sertifikayla belgelendiren bir bakıcıyı sigortalı istihdam eden anneler başvurabilir.





MALİ DESTEK MİKTARI NE KADAR?





-Annelere aylık 510 avro mali destek sağlanmaktadır.

-Bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan anneye aylık 560 avro mali destek sağlanmaktadır.

-Yarı zamanlı çalışan anne için aylık destek tutarı 255 avro olup bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan yarı zamanlı

çalışan anne için aylık destek tutarı 305 avrodur.





MALİ DESTEK SÜRESİ NE KADAR?





Anneler, çocuğu 36 aylık olana kadar (36’ncı ay dahil) mali destekten faydalanabilecektir. Çalışan Anne Desteğinden Kaç Kişi Yararlanacak?





Proje İlleri Faydalanıcı Kontenjanı

İstanbul: 1.650 tam zamanlı + 100 yarı zamanlı

Ankara: 825 tam zamanlı + 50 yarı zamanlı

İzmir: 825 tam zamanlı + 50 yarı zamanlı

Toplam: 3.500





BAŞVURU NASIL YAPILIR?





-E-devlet şifresi alınmalıdır.

-Ön kayıt işleminizi sgk.gov.tr veya e-devlet üzerinden yapılmaktadır.

-Kesin kayıt için tarih ve saat belirtilecektir.

-Ön Kayıt Formunu çıktı alarak imzalanması gerekmektedir.





KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?





-İmzalı Ön Kayıt Başvuru Formu,

-Banka Muvafakat Formu,

-Taahhütname,

-Ek-9 Kayıt Formu,

-Bakıcının, 0-36 aylık çocuk bakımını kapsayan, diploması veya MEB, İŞKUR, MYK ya da

üniversitelerden onaylı sertifikası (en az 80 saatlik),

-Varsa çocuğunuzun özel gereksinim raporu,

-Bekar anneler için çocuğun velayet belgesi talep edilmektedir.

Faydalanıcı annelerin aylık yükümlülükleri nelerdir?

Proje başvuru koşullarını sağlamaya devam etmelidir.

Bakıcının maaşlarını ve primlerine ilişkin ödemeler aksatılmamalıdır





KAYITLI KADIN İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ PROJESİ HAKKINDA BAKAN IŞIKHAN'IN AÇIKLAMALARI





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kadınların çalışma hayatına katılımını artırmak için projeler yaptıklarını aktaran Işıkhan, "En son Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'ni başlattık. Kadın girişimciliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için tüm paydaşlarımızla, tüm kurumlarımızla güçlü işbirliği içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.





Türkiye Yüzyılı mücadelesini de yine kadınların katkısıyla vereceklerini dile getiren Işıkhan, şöyle devam etti:





"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını inşallah hep birlikte inşa edeceğiz. Yüzyılın kadın istihdamını gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz bu projeye, Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya; Türkiye Yüzyılının Kadınları ismini verdik. Çalışmanın, üretmenin, bereketin, bolluğun şehri Sivas, Türkiye Yüzyılı yolculuğumuzun öncü merkezlerinden biri olacaktır. Projemizin başta kadınlar olmak üzere çalışma hayatına, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum."











