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Kocaeli TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?
Kocaeli TOKİ kura sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında, konutların ilk kuraları Şırnak ve Ardahan'da çekildi. Kocaeli TOKİ konut başvurusunu yapanların kura çekimlerinin başlamasıyla birlikte heyecanı bir kat daha arttı. Sosyal konut projesi kapsamında Kocaeli’de 5 bin 200 konuttan oluşan 2+1 ve 3+1 tipindeki dairelerin hak sahipler çekilen kura sonucu ile belli olacak. Kocaeli TOKİ kura çekilişi 18-21 Ocak tarihlerinde çekilecek. Peki TOKİ Kocaeli kuraları nereden nasıl canlı takip edilecek? İşte Kocaeli TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi.
9:56 . 19/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
TOKİ Kocaeli kura sonuçları

TOKİ Kocaeli kura sonuçları

Kocaeli TOKİ kura sonuçları
gündemde yer alıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvuruda bulunanlar, kura sonuçlarını beklenirken Kocaeli kura sonuçları asil ve yedek listelerinin nereden sorgulayacaklarını araştırıyor. Peki, Kocaeli TOKİ kuraları nereden nasıl canlı takip edilecek?

Kocaeli TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi

Kocaeli İzmit Sekbanlı-Sepetci TOKİ kura sonuçları isim listesi

Ali Büyükbaş

Kadriye Olcay,

Kübra Demir

Nezahat Işık

Nurhan Karadaş

Hava Karagöz

Uğur Akçer

Yakup Abacı

Kerim Sarı

Hacı Ali Özler

İsmail Kocadayı

Ahmet Yaşar Timur

Bülent Bilgin

Kenan Zabun

Furkan Kurt

Fatma Aydın

Kocaeli TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekilişi ilk olarak Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 12 ilde yapıldı. TOKİ 6. etap kuraları 13 Ocak 2023 Cuma günü Eskişehir’de başlayacak. Kocaeli TOKİ kura çekilişleri 18-21 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

Kocaeli TOKİ kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilecek?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Kocaeli kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Kocaeli TOKİ kura sonuçları asil yedek isim listesi belli oldu mu?

Kocaeli TOKİ kura sonuçları belli olduğunda asil ve yedek isim listesi ile ilgili detaylar haberimizde yer alacaktır.

Kocaeli’de TOKİ konutları nereye yapılacak?

  • Kocaeli’de TOKİ konutları merkezde, Derince’de, Dilovası’nda, Gebze’de, İzmit’te, Kandıra ve Körfez’de yer almakta.

TOKİ kura çekilişleri ne zaman?

  • Hakkari'de 804 konutunki 15 Kasım'da,
  • Bitlis'te 1.250 konutunki 16 Kasım'da çekilecek.
  • Mardin'de 2.550 konutun 10-11 Kasım'da,
  • Şanlıurfa'da ise 7.100 konutun kuraları 13-14-15-16 Kasım tarihlerinde çekilecek.

TOKİ kura çekimleri ne zaman bitecek?

Yapılan açıklamaya göre 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başlayan TOKİ kura çekilişi, belirlenen 6 aylık süre içerisinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin sosyal konutun hak sahibi 2023 yılı Mart ayında belirlenmiş olacak.

TOKİ 2+1, 3+1 konut taksitleri ne kadar?

608 bin TL fiyatlı 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olunabilecek.

3+1 konutların fiyatları ise 850 bin TL olurken ödemeleri 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecek.

#Kocaeli
#Kocaeli TOKİ
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9 dakika önce
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Kocaeli TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?
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