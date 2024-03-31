Celal Köse mi Kazım Arslan mı kazandı?
31 Mart Yozgat yerel seçim sonuçları oy sayım işleminin başlamasıyla birlikte belli oluyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte Celal Köse ve Kazım Arslan’ın Yozgat’ta aldığı oy oranı yenisafak.com'da yer alacak. Haritalı seçim sonuçları sorgulama sayfası üzerinden Celal Köse ve Kazım Arslan 2024 seçim sonuçlarına göre oy sayıları, oy oranları, açılan sandık oranı, toplam seçmen sayısı, katılım oranı, kullanılan oy sayısı, geçerli ve geçersiz oy sayıları netlik kazanacak.
Celal Köse - Kazım Arslan yüzde kaç oy aldı?
Yerel seçimlerde Yozgat Belediye Başkanlığı için yarışan AK Parti adayı Celal Köse ve YRP adayı Kazım Arslan oy oranları, açılan sandık sonuçlarına göre belli olmakta.
Celal Köse kimdir?
Yozgat'ta 1972 yılında doğan Celal Köse, ilk, orta ve lise eğitimini Yozgat’ta tamamladı.
Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Köse, yüksek lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı. AK Parti’nin kuruluşunda Kurucu İl Başkan Yardımcısı olarak görev alan Köse, AK Parti Yozgat merkez ilçe ve il başkanlığı görevlerinde bulundu. AK Parti'nin adayı Köse, Yozgat Belediye Başkanlığına 31 Mart 2019’da seçildi. Köse, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Kazım Arslan kimdir?
Yozgat'ta 1959 yılında doğan Kazım Arslan, ilk, orta ve lise eğitimi Yozgat'ta tamamladı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Arslan, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalında ihtisas yaptı.
Arslan, Keşan Sağlık Ocağı Tabipliği ve Verem Savaş Dispanseri Baştabipliği, Sorgun İlçe Sağlık Grup Başkanlığı, Yozgat İI Sağlık Müdürlüğü ve serbest tabiplik görevlerinde bulundu.
1995 yılında Refah Partisinden Yozgat milletvekili seçilen Arslan, 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den Yozgat Belediye Başkanı seçildi. 2019 yerel seçimlerinde Yozgat'ta bağımsız belediye başkan adayı olan Yeniden Refah Partisinin adayı Arslan, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Yozgat Yerel Seçim Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024
- Bağımsız Adaylar Bekir Korkmaz - (Yozgat)
- Bağımsız Türkiye Partisi Beyzanur Konuk - (Yozgat)
- Adalet ve Kalkınma Partisi Celal Köse - (Yozgat)
- Halkın Kurtuluş Partisi Erol Kıyak - (Yozgat)
- Hak ve Özgürlükler Partisi Feyzi Kaplan - (Yozgat)
- Yeniden Refah Partisi Kazım Arslan - (Yozgat)
- Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Merve Eylül Bütün - (Yozgat)
- Demokrasi ve Atılım Partisi Mesut Yıldırım - (Yozgat)
- Millet Partisi Miraç Dengiz - (Yozgat)
- İYİ Parti Mustafa Görkem Taştan - (Yozgat)
- Zafer Partisi Mustafa Kemal Masarifoğlu - (Yozgat)
- Milliyetçi Hareket Partisi Ömer Açıkel - (Yozgat)
- Cumhuriyet Halk Partisi Özkan Şengül - (Yozgat)
- Hür Dava Partisi Ramazan Zorlu - (Yozgat)
- Yeni Türkiye Partisi Selahattin Yüksel - (Yozgat)
- Türkiye Komünist Hareketi Semih Güldalı - (Yozgat)
- Demokratik Sol Parti Zehra Atakan - (Yozgat)
- Saadet Partisi Ziya Koçak - (Yozgat)
Seçimlere kaç siyasi parti katıldı?
Seçimlere 34 siyasi parti katılacak. Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle: AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34.