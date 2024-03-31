Yozgat seçim sonuçları merak ediliyor. Yozgat’ta seçim yarışında resmi olmayan sonuçlara göre kimin kazandığı YSK’nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte netleşiyor. Yozgat

ile yarış kentte en büyük favori olarak gösterilen AK Parti Yozgat adayı Celal Köse ile Yeniden Refah Partisi adayı Kazım Arslan arasında geçiyor. Yozgat ilçe ilçe seçim sonuçlarında son dakika haberleri, canlı seçim sonuçları Yenişafak’ta takip ediliyor. 31 Mart 2024 Yozgat seçim sonuçlarında son durum...