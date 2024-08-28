Özata Denizcilik, denizcilik sektöründeki faaliyetlerini genişletmek amacıyla halka arz sürecine giriyor. Şirket, toplamda 13 milyon 350 bin lot dağıtmayı planlıyor ve bu halka arz ile 1.5 milyar TL'lik bir büyüklüğe ulaşmayı hedefliyor. Yıldız Pazar'da işlem görmeye hazırlanan Özata Denizcilik, üç gün boyunca talep toplayacak. İşte, Özata Denizcilik halka arz detayları, hisse fiyatı, lot miktarı, fon kullanım yeri ve talep toplama tarihleri...