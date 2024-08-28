Cem Zeytin halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Cem Zeytin'in BIST kodu ise 'CEMZY' olacak. İşte, Cem Zeytin halka arz detayları, hisse fiyatı, lot miktarı, fon kullanım yeri ve talep toplama tarihleri...
CEM ZEYTİN HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Firma, 29 Ağustos ile 2-3 Eylül tarihleri arasında saat 09.00 ile 17.00'de talep toplayacak.
CEM ZEYTİN HİSSE FİYATI NEDİR?
Cem Zeytin 1.5 milyar TL halka arz büyüklüğüne ve yüzde 25.88 halka arz açıklığına sahip. Cem Zeytin’in hisse fiyatı 15,30 TL olarak belirlendi.
CEM ZEYTİN KAÇ LOT DAĞITACAK?
Firma, 100 milyon lot dağıtacak, olası lot dağıtımı şu şekilde;
- 300 Bin katılım ~ 200 Lot (3060 TL).
- 700 Bin katılım ~ 86 Lot (1315 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 55 Lot (841 TL).
- 1.5 Milyon katılım ~ 40 Lot (612 TL).
- 1.9 Milyon katılım ~ 32 Lot (489 TL).
- 2.3 Milyon katılım ~ 27 Lot (413 TL).
- 2.7 Milyon katılım ~ 23 Lot (351 TL).
- 3.1 Milyon katılım ~ 20 Lot (306 TL).
CEM ZEYTİN HALKA ARZ FON KULLANIM YERİ
Yüzde 5-40 İşletme kredilerinin geri ödenmesi.
Yüzde 5-10 Çatı üzeri GES (Güneş Enerjisi Santrali) yatırımı.
Yüzde 10-15 Mut tesisi.
Yüzde 5-10 Tesis ve ekipman modernizasyonu.
Yüzde 30-35 İşletme sermayesi.