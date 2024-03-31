Tunceli belediyesi için yarışan Cevdet Konak ve Ali Mustafa Çelik seçim sonuçları tüm Türkiye tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Tunceli’de oy verme saatinin başlamasıyla birlikte vatadaşlar sandığa akın etti. Oy verme saatinin sona ermesiyle birlikte oy sayımları başladı. Kesin olmayan sandık sonuçlarına göre 2024 Tunceli seçimi Cevdet Konak ve Ali Mustafa Çelik arasında geçmesi bekleniyor. Sandıkların açılmasıyla birlikte Tunceli seçim sonuçları canlı olarak anlık veriler ile Yenişafak’ta yer almakta. İşte seçim sonuçları adayların oy oranları.

Canlı Tunceli seçim sonuçları 2024: Cevdet Konak mı Ali Mustafa Çelik mi kazandı?

31 Mart Tunceli yerel seçim sonuçları oy sayım işleminin başlamasıyla birlikte belli oluyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte Cevdet Konak ve Ali Mustafa Çelik’nin Tunceli’de aldığı oy oranı yenisafak.com'da yer alacak. Haritalı seçim sonuçları sorgulama sayfası üzerinden Cevdet Konak ve Ali Mustafa Çelik 2024 seçim sonuçlarına göre oy sayıları, oy oranları, açılan sandık oranı, toplam seçmen sayısı, katılım oranı, kullanılan oy sayısı, geçerli ve geçersiz oy sayıları netlik kazanacak.

Cevdet Konak - Ali Mustafa Çelik yüzde kaç oy aldı?

Yerel seçimlerde Tunceli Belediye Başkanlığı için yarışan DEM Parti adayı Cevdet Konak ve CHP adayı Ali Mustafa Çelik oy oranları, açılan sandık sonuçlarına göre belli olmakta.

Ali Mustafa Çelik kimdir?

Ali Mustafa Çelik, 1969'da Tunceli'de doğdu. Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümü mezunu olan Çelik, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi alanında Yüksek Lisans yaptı. Ankara Devlet Yabancı Diller Eğitim Merkezinde Fransızca eğitimi alan Çelik, çeşitli okullarda öğretmen, müdür yardımcılığı ve okul müdürlüğü görevlerinde bulundu, Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevini yürüttü. 2020-2023 yıllarında Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli İl Başkanlığı ve Kurultay Delegeliği yapan Çelik, 2023 Yılı İl Kongresinde tekrar Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli İl Başkanlığına ve Kurultay Delegeliğine seçildi. Çelik, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Cevdet Konak kimdir?

Cevdet Konak, 1961 yılında Tunceli’nin Hozat ilçesi Ağzunik köyünde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Hozat ilçesinde tamamlayan Konak, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi.

Tunceli’nin Hozat ilçesinde 2 dönem belediye başkanlığı yapan Konak, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Erkan Eroğlu kimdir?

Erkan Eroğlu, 1966 yılında Tunceli'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Elazığ'da tamamlayan Eroğlu, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu.

Madencilik ve inşaat alanlarında aktif olarak faaliyet gösteren iş insanı Eroğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

Tunceli Yerel Seçim Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024

Cumhuriyet Halk Partisi Ali Mustafa Çelik - (Tunceli) Bağımsız Adaylar Aydın Polat - (Tunceli) Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Cevdet Konak - (Tunceli) Yeniden Refah Partisi Erdal Saylan - (Tunceli) Adalet ve Kalkınma Partisi Erkan Eroğlu - (Tunceli) İYİ Parti Eser Köse - (Tunceli) Yeni Türkiye Partisi Hamdi Çakar - (Tunceli) Adalet Partisi Hıdır Açıkbaş - (Tunceli) Bağımsız Adaylar Hüseyin Aygün - (Tunceli) Zafer Partisi Kenan Ahmet Tayşun - (Tunceli) Demokratik Sol Parti Mehmet Önder İştutan - (Tunceli) Millet Partisi Mehmet Pınar - (Tunceli) Hak ve Özgürlükler Partisi Mesut Kaplan - (Tunceli) Bağımsız Türkiye Partisi Metin Geyik - (Tunceli) Hür Dava Partisi Muhammed Ata Yüksel - (Tunceli) Saadet Partisi Muhammed Nedim Sadak - (Tunceli) Vatan Partisi Nihal Gündoğan - (Tunceli) Türkiye Komünist Partisi Özcan Sarısaltık - (Tunceli) Bağımsız Adaylar Taner Yıldız - (Tunceli) Demokrasi ve Atılım Partisi Veysel Güler - (Tunceli)

Oy verme saatleri kaç?

YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı. Bu nedenle, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer yerlerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; diğer illerde ise sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu mu?

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. Seçmen, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan resmi nitelikteki herhangi bir belgeyle oy kullanabilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

- Cep telefonuyla kabine girmeyin.

- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

- Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

- Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Oy Kullanacakların Dikkat Etmesi Gerekenler

- Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.

- Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra www.ysk.gov.tr internet sayfamızın "Nerede Oy - Kullanacağım" bölümünden öğrenebilirsiniz.

- Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.

- Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir), Askeri öğrenciler, Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar oy kullanamazlar.

Tunceli hakkında genel bilgiler

Tunceli, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan ve özellikle doğal güzellikleri, zengin flora ve faunası ile dikkat çeken bir şehirdir. Dağlık bir araziye sahip olan Tunceli, Munzur Vadisi Milli Parkı gibi önemli doğa alanlarına ev sahipliği yapar. İşte Tunceli hakkında bazı önemli bilgiler:

Coğrafya ve İklim

Tunceli, yüksek dağlar ve derin vadilerle kaplı bir coğrafyaya sahiptir. Munzur Dağları, şehrin doğal yapısını önemli ölçüde şekillendirir. Bölge, tipik bir karasal iklime sahiptir; yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı geçer.

Ekonomi

Tunceli'nin ekonomisi, tarım, hayvancılık ve son yıllarda gelişmekte olan turizm üzerine kuruludur. Bölge, özellikle organik tarım ürünleri ve yöresel ürünlerle dikkat çeker. Munzur Vadisi'nin eşsiz doğası, ekoturizm ve macera turizmi için büyük bir potansiyel sunar.

Tarih ve Kültür

Tunceli, tarihi boyunca birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bölgede Urartular, Persler, Romalılar ve Bizanslılar gibi medeniyetlerin izlerine rastlanabilir.

Turizm

Tunceli, özellikle doğa tutkunları için büyük bir cazibe merkezidir. Munzur Vadisi Milli Parkı, bölgenin en önemli doğal güzelliklerinden biridir ve yürüyüş, kampçılık, rafting gibi birçok doğa sporuna olanak sağlar. Ovacık, Pertek Kalesi ve Mercan Dağları gibi doğal ve tarihi güzellikler, ziyaretçilere unutulmaz deneyimler sunar.

Yemek Kültürü

Tunceli mutfağı, yöresel ot ve sebzelerin kullanıldığı sağlıklı ve özgün yemekleriyle bilinir. Sebze yemekleri, kavurmalar, yöresel salatalar ve tatlılar, bölgenin zengin yemek kültürünü yansıtır.