Vahit Kirişçi'den geçtiğimiz günlerde görevi devralan yeni Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, binlerce çiftçiye müjdeli haber verdi. Yumaklı, tarımsal destekleme ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu.

Tarımsal destekleme ödemeleri yattı mı?

Çiftçilerin hesaplarına yatırılacak toplam destek tutarı ve dağıtımı şu şekilde olacak; Hububat-Baklagil ve Dane Mısır Desteği 61 milyon 227 bin 656 lira, Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği 39 milyon 654 bin 950 lira, Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği 23 milyon 135 bin 235 lira

Bakan Yumaklı paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "124 milyon 17 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun"

124 milyon 17 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun. pic.twitter.com/8eJe2s4xPj — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) June 9, 2023

Çiftçi destek ödemeleri ne kadar?

2023 üretim yılında sertifikalı tohum desteği ürün gruplarına göre dekar başına 8 TL ile 200 TL arasında değişen miktarlarda belirlendi. Hayvansal üretimin desteklenmesi çerçevesinde yem bitkileri yetiştiricilerine yılık olarak dekar başına 40 TL ile 150 TL arasında değişen miktarlarda destek sağlanacak. Kararla ayrıca, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık destekleri ile su ürünleri üretimine yönelik destekler de belirlendi.

Çiftlik muhasebe veri ağı sistemine katılım desteği kapsamında 2021 yılında kayıt altına alınan 6 bin işletme için işletme başına 600 TL ödenmesi öngörülüyor. Destekleme ödemeleri için gerekli finansman 2022 ve 2023 yılı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanacak. Karar, bu yılbaşından geçerli olmak üzere 20 Ekim günü yürürlüğe girdi.

Arıcılık Kayıt Sistemi ve Organik Tarım Bilgi Sistemi'ne kayıtlı, organik statüde bulunan kovanlar için arı yetiştiriciliği yapan çiftçilere kovan başına 15 lira destek verilecek.

İyi tarım uygulamaları desteği de kategorilerine göre dekar başına 10 ile 150 lira arasında değişecek. Küçük aile işletmelerinin desteklenmesi uygulamalarında dekara 200 lira ödenecek.

Fındık üreticilerine alan bazlı gelir desteği, belirlenen yerlerde yapılan üretimde dekara 170 lira olarak ödenecek. Katı organik-organomineral gübre desteği kapsamında dekara 20 lira destekleme ödemesi yapılacak. Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği kapsamında dekara 100 lira destek verilecek. Fark ödemeleri kapsamında belirlenen havzalarda yetiştirilecek ürünler için verilecek destekler de tespit edildi.

Bu kapsamda kilogram başına yağlık ayçiçeği, kuru fasulye, nohut ve mercimeğe 50 kuruş, kütlü pamuğa 110 kuruş, soyaya 60 kuruş, kanolaya 80 kuruş, aspire 55 kuruş, dane mısıra 3 kuruş, buğday, arpa, yulaf, çavdar, tritikale ve çeltiğe 10 kuruş, zeytinyağına 80 kuruş, yaş çaya 30 kuruş ve dane zeytine 15 kuruş destek sağlanacak.

Çiftçi destek ödemesi nasıl sorgulanır?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle 2021 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.

Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e devlet şifresi temin etmeleri gerekiyor.



