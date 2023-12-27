Kış aylarında tüketilen kestanenin Çin menşelisi piyasaya çıktı. Ucuz Çin kestanesi aslında hayvanlara yem yapılıyor. Özellikle son dönemde kestaneye zarar veren gal arısı verimi düşürürken bu konuda biyolojik mücadele de devam ediyor.

Hayvan yemi olan Çin kestanesi pazarlarda yakalandı

Kış aylarında çokça tüketilen kestane satışları başladı.

Ancak bu yıl ülkemizde kestanenin az bulunması ve yüksek fiyatla satışı yapılması nedeniyle ithal kestanelerin satışı da arttı.

Hayvan yemi olarak ithal edilen Çin kestanelerinin son günlerde pazarlarda satışa çıkarıldığı öğrenildi.

Yerli kestanelerden ayırt edilmesi zor olan ve insan sağlığına zararlı olduğu tespit edilen Çin kestaneleri için Esenler Belediyesi Zabıta ekipleri halk pazarında denetleme yaptı.

Pazar alanından yerli kestaneden daha büyük ve ucuza satıldığı için bir kestane tezgahından şüphelenen zabıta ekipleri, numune alınması için durumu Esenler Kaymakamlığı İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Pazar alanına gelen İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, kestane tezgahından incelenmek üzere numune aldı. Alınan numunelerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü laboratuvarlarında inceleneceği öğrenildi.

İnceleme sonuçlanana kadar Esenler Belediyesi'nin yediemin deposunda muhafaza edilecek olan ürünlerin Çin malı çıkması durumunda imha edileceği, kurallara uygun çıkması durumunda ise satıcıya iade edileceği öğrenildi.

Çin kestanesi yenir mi, zararlı mı?

Çin kestanesi, bilimsel adı ile Aesculus hippocastanum Avrupa ve Asya'nın yerli bitki örtüsünün bir parçasıdır. Türkiye'nin farklı bölgelerinde de çok sık rastlanılan bu bitki, büyüklüğü ve tohumları ile dikkat çeker. Bu bitkinin meyveleri, hem büyük boyutları hem de içinde barındırdığı tohumları ile bilinir. Bu meyveler, olgunlaşma sürecini tamamladığında tüketilebilir hale gelirler ancak çiğ tüketildiği zaman da zehirli etkiler gösterebilirler.

Çin kestanesi yenilebilir kestaneden nasıl ayırt edilebilir?

Çin kestanesinin tadının olmadığını dile getiren Yahya Anlıak, şöyle anlattı: “Aydın kestanesiyle kıyaslanamaz bile. En büyük sıkıntısı da çarşıda, pazarda Aydın kestanesi diye satılıyor. Aydın kestanesi diye alanlar da tadından dolayı bir daha almaz. Çin kestanesi daha önce de hayvan yemi olarak geliyordu. Çin kestanesi ve yerli kestaneyi tadına bakarak ayırt edebilirsiniz. Görsel olarak birbirine benziyor. Bizimkiler biraz daha koyu renkli, Çin kestanesi biraz daha açık renkte oluyor. Gal arısı konusunda da bizde de bayağı büyük sıkıntı var.”







