Deliilyas Seçim Sonuçları 2024
Deliilyas Yerel seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları YENİŞAFAK seçim 2024 sayfasında yer alacak. Üstelik sadece 31 Mart 2024 yerel seçimlerini değil, önceki yıllarda yapılan seçim sonuçlarını da tek sayfadan takip edebilecek, karşılaştırma yapabileceksiniz.
Deliilyas 2019 Yerel Seçim Sonuçları Oy Oranları
AK Parti - Mehmet Tek %51,3
Deliilyas 2024 Yerel Seçim Belediye Başkanı Adayları
Saadet Partisi Halil Kartal - (Sivas / Deliilyas)
Cumhuriyet Halk Partisi Hayati Akbulut - (Sivas / Deliilyas)
Adalet ve Kalkınma Partisi Mehmet Tek - (Sivas / Deliilyas)
Yeniden Refah Partisi Semih Yılmaz Ercanlı - (Sivas / Deliilyas)
Deliilyas Hakkında
Sivas'ın Deliilyas ilçesi, Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinde bulunur ve Sivas iline bağlıdır. Nüfusu genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylerden oluşmaktadır. Coğrafi olarak, bölge dağlık ve engebeli araziye sahiptir, ancak tarım için kullanılabilir düzlükler de bulunmaktadır. Tarihi açıdan, Deliilyas bölgesi, antik dönemlerden beri çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve bu da kültürel bir mozaik oluşturmuştur. Özellikle Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Günümüzde, geleneksel tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yanı sıra, modernleşme sürecine adapte olma çabasıyla ekonomisi gelişmektedir.