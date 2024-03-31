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Deliilyas Seçim Sonuçları 2024 - Sivas Deliilyas Belediye Başkanı Kim Oldu? 31 Mart Deliilyas Oy Oranları Sonuçları

Sivas Deliilyas Belediye Başkanı 2024 adayları belirlendi. 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek yerel seçimde seçim sonuçları ekranı Yenişafak’ta olacak. Sivas'da ilçe ilçe seçim sonuçları ve adayların oy oranları anbean takip edilecek. 31 Mart akşamı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayımlanacak Deliilyas yerel seçim sonuçları 2024 verilerine; il ve ilçe özelinde sayılacak oy oranlarına yenisafak.com seçim sayfasından ulaşabilir ve canlı takip edebilirsiniz. Deliilyas seçim sonuçları, kullanılan oy sayısı, katılım oranı, geçerli ve geçersiz oy sonucu, açılan sandık oranı, ilçelerde seçim sonuçları, parti ve ittifaka göre Deliilyas seçim sonuçları, belediye başkan adaylarının oy oranları haberimizde.

09:39 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 11:40 - 30/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Deliilyas seçim sonuçları
Deliilyas seçim sonuçları
Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandığa gidecek. Yerel seçim, 34 siyasi partinin katılımıyla Türkiye'nin 81 ilinde ve 922 ilçesinde yapılarak yerel yönetimleri yeniden şekillendirecek. Türkiye'nin 81 ilinde kurulacak sandıklarda oy verme işlemi saat 17:00 itibariyle, seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek. Seçim sonuçları il il, ilçe ilçe oy oranları ile canlı olarak "Yenişafak seçim 2024 sayfası" üzerinden takip edilebilecek.
Sivas Deliilyas seçim sonuçları
da yenisafak.com’da yer alacak.

Deliilyas Seçim Sonuçları 2024

Deliilyas Yerel seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları YENİŞAFAK seçim 2024 sayfasında yer alacak. Üstelik sadece 31 Mart 2024 yerel seçimlerini değil, önceki yıllarda yapılan seçim sonuçlarını da tek sayfadan takip edebilecek, karşılaştırma yapabileceksiniz.

Deliilyas 2019 Yerel Seçim Sonuçları Oy Oranları

AK Parti - Mehmet Tek %51,3

Deliilyas 2024 Yerel Seçim Belediye Başkanı Adayları

Saadet Partisi Halil Kartal - (Sivas / Deliilyas)

Cumhuriyet Halk Partisi Hayati Akbulut - (Sivas / Deliilyas)

Adalet ve Kalkınma Partisi Mehmet Tek - (Sivas / Deliilyas)

Yeniden Refah Partisi Semih Yılmaz Ercanlı - (Sivas / Deliilyas)

Deliilyas Hakkında

Sivas'ın Deliilyas ilçesi, Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinde bulunur ve Sivas iline bağlıdır. Nüfusu genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylerden oluşmaktadır. Coğrafi olarak, bölge dağlık ve engebeli araziye sahiptir, ancak tarım için kullanılabilir düzlükler de bulunmaktadır. Tarihi açıdan, Deliilyas bölgesi, antik dönemlerden beri çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve bu da kültürel bir mozaik oluşturmuştur. Özellikle Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Günümüzde, geleneksel tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yanı sıra, modernleşme sürecine adapte olma çabasıyla ekonomisi gelişmektedir.



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