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Kahramanmaraş'ta 19 bin 418 konutun inşası hızla yükseliyor: 2+1 evler 85 metrekare, 3+1 evler 105 metrekare olacak

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yaralarının sarılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Deprem konutları inşaatı büyük bir hızla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, toplam 112 bin 414 konutun yapılacağı Kahramanmaraş'ta, ihalesi tamamlanan 19 bin 418 konutun inşaatının hızla yükseldiğini belirtti. Deprem konutların özellikleri ise zemin artı 3 ve zemin artı 4 katı geçmeyecek. 2+1 evlerin 85 metrekare, 3+1 evlerin de 105 metrekare olarak tasarlandı. Konutlarda, ailenin ortak vakit geçirme alanı salon, mutfak, çocuk ve ebeveyn odaları yer alıyor.

13:39 . 31/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Deprem konutlarında son durum ne, evlerin özellikleri neler, 2+1 ve 3+1 konutlar kaç metre kare?

Deprem konutlarında son durum ne, evlerin özellikleri neler, 2+1 ve 3+1 konutlar kaç metre kare?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yaralarının sarılması için çalışmalara aralıksız devam edildiğini söyledi.

Kahramanmaraş'a ne kadar deprem konutu yapılacak?

Çalışmalara ilişkin son durumu değerlendiren Özhaseki, toplam 112 bin 414 konutun yapılacağı Kahramanmaraş'ta, ihalesi tamamlanan 19 bin 418 konutun inşaatının hızla yükseldiğini belirtti.

Bakan Özhaseki, "Kahramanmaraş'ımıza 82 bin 104 konut, 30 bin 310 köy evi olmak üzere, toplamda 112 bin 414 konut yapacağız. 19 bin 418 konutun inşasına başladık. Vatandaşlarımız sağlam ve güvenli yuvalarına yerleşene kadar biz buradayız" ifadesini kullandı.

Deprem konut nerede, hangi ilçede devam ediyor?

Açıklamaya göre, ilk etapta ihalesi yapılmış deprem konutları, Kahramanmaraş'ın, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Dulkadiroğlu, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Onikişubat, Nurhak, Pazarcık, Türkoğlu ilçelerinde inşa ediliyor.

Deprem konut özellikleri neler? Evler kaç metre kare olacak?

Depremzede vatandaşların tüm ihtiyaçları düşünülerek tünel kalıp ve radye temel sistemi ile yatay mimariye uygun yapılan konutlar, zemin artı 3 ve zemin artı 4 katı geçmeyecek. 2+1 evlerin 85 metrekare, 3+1 evlerin de 105 metrekare tasarlandığı konutlarda, ailenin ortak vakit geçirme alanı salon, mutfak, çocuk ve ebeveyn odaları yer alıyor. Bölgede konutların yanı sıra çocuk oyun alanları, peyzaj çalışmaları, sosyal donatı alanları, camiler ve otoparklar da inşa edilecek.


Depremzedelere faizsiz kredi desteği ne kadar? Yerinde Dönüşüm Projesinin merak edilenleri
Depremzedelere faizsiz kredi desteği ne kadar? Yerinde Dönüşüm Projesinin merak edilenleri

"Yerinde Dönüşüm" projesine başvurular 17 Temmuz'da başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Depremden etkilenen 11 ilimizde, hibe ve kredi vererek vatandaşlarımızın evlerini, iş yerlerini yerinde dönüştürmelerine destek olacağız.” dedi. Konutlar için 500 ile 800 bin lira arasında faizsiz kredi verilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 8 soruda 'Yerinde Dönüşüm' projesi ile ilgili merak edilenleri yanıtladı. Peki Yerinde Dönüşüm projesiyle vatandaşlar kendi yapılarını kendileri yapabilecek mi? Yerinde Dönüşüm projesinde ne kadar kredi verilecek, kredi ödemeleri nasıl olacak, başvurular nereden yapıl yapılacak, şartlar neler?

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#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki
#Deprem konutları son durum
#Kahramanmaraş
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