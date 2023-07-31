"Yerinde Dönüşüm" projesine başvurular 17 Temmuz'da başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Depremden etkilenen 11 ilimizde, hibe ve kredi vererek vatandaşlarımızın evlerini, iş yerlerini yerinde dönüştürmelerine destek olacağız.” dedi. Konutlar için 500 ile 800 bin lira arasında faizsiz kredi verilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 8 soruda 'Yerinde Dönüşüm' projesi ile ilgili merak edilenleri yanıtladı. Peki Yerinde Dönüşüm projesiyle vatandaşlar kendi yapılarını kendileri yapabilecek mi? Yerinde Dönüşüm projesinde ne kadar kredi verilecek, kredi ödemeleri nasıl olacak, başvurular nereden yapıl yapılacak, şartlar neler?