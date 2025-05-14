DGS başvuruları ne zaman başlıyor? 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru ve sınav takvimi

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından 20 Temmuz tarihinde uygulanacak olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Öğrenciler DGS öncesinde başvuruların ne zaman başlayacağını sorgulamaya devam ediyor. ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgilere göre, 2025 DGS sınavı başvuru tarihleri de açıklandı. İşte DGS başvuru ve sınav uygulama takvimi.





2025 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre, DGS 2025 başvuru tarihleri 21 Mayıs 2025’te başlayacak. DGS başvuru tarihlerinin son günü ise 2 Haziran 2025. DGS geç başvuruları 13 Haziran 2025 günü saat 23.59’a kadar kabul edilecek.





DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından başvurularını yapabilecek.





DİKEY GEÇİŞ SINAVI PUAN HESAPLAMA

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacak. Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacak. r. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacak.





SINAVIN KAPSAMI

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte, 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.



