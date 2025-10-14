Yeni Şafak
Ekobord katma değerli ürünleriyle dünya pazarlarındaki payını büyütüyor

16:2114/10/2025, Salı
Ekobord, İngiltere ihracatına hız verdi
Vefa Group’un yapı malzemeleri sektöründeki markası Ekobord, ekstra mukavemeti ile öne çıkan fibercement levhlarını dünyaya ihraç etmeye devam ediyor. Avrupa standartlarında üretim gerçekleştiren Marka, İngiltere’ye yaptığı ihracatlara bir yenisini daha ekledi.

Yapı malzemeleri sektörünün öncü markalarından Ekobord, ürettiği katma değerli fibercement levhalarla dünya pazarlarındaki büyüme hedefine ilerlemeye devam ediyor. Marka Ekim ayı ile birlikte İngiltere’ye yeniden 1200x2400 mm ölçülerindeki Mono serisi ürünlerinin sevkiyatını gerçekleştirdi. Daha önce de bu pazara ihracat yapan Ekobord, tekrar eden siparişlerle birlikte İngiltere’deki varlığını güçlendirmeye devam ediyor.


Yüksek kalite standartlarında üretilen Ekobord fibercemenet levhalar, dayanıklılık, yüksek mukavemet ve estetik görünümü bir araya getirerek global pazarlarda güven kazanıyor. Flow-on teknolojisi ile üretilen levhalar, farklı iklim koşullarına uyum sağlıyor ve farklı yapı türlerinin dış cephelerinde kolaylıkla uygulanabiliyor. Altı farklı doku seçeneği bulunan ürünlerin bir diğer ayırt edici özelliği ise doğal malzeme hissi veren ekstra belirgin ve estetik dokuları.


Bugün 20’den fazla ülkeye ihracat yapan Ekobord, Bilecik’teki modern üretim tesislerinde ürün kalınlığına göre ortalama yıllık 6 milyon metrekareden fazla levha üretimi gerçekleştiriyor. Marka, ayrıca Türkiye’de ilk ve tek olarak Ekobord tarafından flow-on teknolojisi kullanılarak üretilen hamurundan renkli fibercement levhaları “Colorex serisi” ile de uluslararası pazarda yeni bir standart oluşturmayı hedefliyor.


Ekobord Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Güner;

“İngiltere pazarında ürünlerimize olan güvenin tekrar eden siparişlerle pekişmesi, global pazardaki büyüme stratejimizin ne kadar sağlam adımlarla ilerlediğini gösteriyor. Ekobord olarak, bu pazardaki rakiplerimizle rekabet edebilecek bir noktadayız. Hedefimiz üretimimizin %50’den fazlasını ihraç eder bir konuma gelmek.” dedi.

Güner sözlerini “Farklı coğrafyalarda uzun ömürlü, estetik ve sürdürülebilir yapılar inşa edilmesine katkı sağlamaktan ve ürettiğimiz katma değerli ürünlerle ülkemizi dünya pazarlarında temsil etmekten büyük gurur duyuyoruz.” diyerek sonlandırdı.


Doğaya saygılı, yüksek dirençli levhalar

Silis kumu, çimento ve selülozdan oluşan fibercement levhalar, insana ve doğaya saygılı hammadde kullanımı, yüksek enerji verimliliği sunan üstün yalıtım özellikleri, yanmaya karşı yüksek direnci, uzun ömürlü oluşu ve her iklim koşuluna uyum sağlayabilmesiyle öne çıkıyor. Bu levhalar hem betonarme ve çelik binaların dış cephe kaplamasında estetik bir ürün olarak hem de ön üretimli yapı sektöründe kritik öneme sahip bir ürün olarak konteynerlerin taban ve tavanında, prefabriklerin duvarlarında izolasyon malzemesi olarak kullanılıyor.



#Vefa Group
#Ekobord
#İngiltere
