Dünya Helal Zirvesi, 26-29 Kasım’da İstanbul’da gerçekleşecek

Dünya helal ekonomisinin tüm paydaşlarını bir araya getiren ve sahip olduğu potansiyelle beraber yeni ticaret anlaşmalarının önünü açan 11. Dünya Helal Zirvesi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 26-29 Kasım 2025 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. İslam İş birliği Teşkilatı (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü’nün (SMIIC) iş birliği, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda kapılarını açacak dev etkinlik, sahip olduğu özel alanlarla ticaret yeni bir boyut kazandıracak. Kültürel ve ekonomik sınırları aşan bu özel etkinlikte 500’ün üzerinde katılımcıyla birlikte 50’den fazla katılımcı ülke, 50 binden fazla ziyaretçi ve 100’ün üzerinde farklı ülkeden ziyaretçi profili yer alacak. Öte yandan dünya genelinden uzmanlar, akademisyenler, girişimciler ve sektör temsilcileri, helal standartlarının geliştirilmesi, uygulanması ve pazarın büyümesi üzerine önemli yol haritaları açıklayacak. Helal ekonomisinin dünya ticaretindeki rolünün artmasına önemli katkılar sunan Dünya Helal Zirvesi’nin sağladığı ticari fırsatlarla birlikte helal pazarının 12 trilyon dolar büyüklüğe ulaşması bekleniyor.









KÜRESEL VİZYON, GÜÇLÜ PLATFORM





Helal pazarında standartların geliştirilmesi, global ölçekte ticaretin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi noktasında önemli bir misyonu bulunan Dünya Helal Zirvesi, bu yıl da ticaretin tüm paydaşlarını İstanbul’da buluşturacak. Helal Expo ve bünyesinde bulunan Private Label, NOV, H-Food, SEFPEX özel alanlarıyla birlikte ETHEXPO, B2B programları, ülke iş forumları, Global Seller Summit ve Modest Fashion Trade Show ile 11. Dünya Helal Zirvesi, Türk ekonomisine katkılar sunacak yeni iş birlikleri ve yatırımlar için büyük fırsatlar sunacak.





BAKANLAR OTURUMUNA 60 ÜLKE BAKANI DAVET EDİLDİ





11. Dünya Helal Zirvesi’nin en önemli etkinlikleri arasında yer alan Bakanlar Oturumu’yla küresel ölçekte ticaretin yeni bir boyut kazanması bekleniyor. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığının 60 farklı ülke bakanını resmi olarak davet ettiği bu özel zirveyle ülkeler arasında yeni ticaret anlaşmalarının yapılması hedefleniyor.





ÜLKELER ARASI TİCARET, ÜLKE İŞ FORUMLARIYLA BÜYÜYECEK





11. Dünya Helal Zirvesi özel alanlarından Ülke İş Forumlarının, organizasyona katılan katılımcılar ve ülkeler arasındaki ticareti yeni stratejiler geliştirerek büyütmesi bekleniyor. İkili görüşmeler ve alıcı organizasyonları aracılığıyla Türk şirketlerini yabancı heyetlerle buluşturacak olan özel alanda üreticiler, sanayiciler ve yatırımcılar buluşacak. Hedef ülkelerde potansiyel pazar büyüklüğü, ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda yeni anlaşmalara zemin hazırlayacak olan Ülke İş Forumları, ticaretin önünü açarak ekonomiye önemli katkılar sunacak. İlgili Bakanlık Temsilcileri, STK temsilcileri, ticaret odaları, büyükelçiler ve konsoloslar geniş networking ile ticari büyüklüğü artırmak için görüşmelerde bulunacak.





HELAL EXPO, ÖZEL ALANLARIYLA TİCARETE YENİ BİR BOYUT KAZANDIRACAK





26-29 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 11. Dünya Helal Zirvesi kapsamında düzenlenecek olan Helal Expo – Uluslararası Helal Ticaret Fuarı, helal pazarındaki ticareti büyütecek potansiyeliyle öne çıkıyor. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) paydaşlığında düzenlenecek olan organizasyon Private Label Kozmetik ve Hijyen Alanı, Natural, Organik ve Vegan Ürünler Alanı, H-Food Gıda Alanı, Gıda Teknolojileri&Ambalaj Özel Alanı, SEFPEX Su Ürünleri ve Teknolojileri Alanıyla helal pazarındaki potansiyeli ortaya koyuyor. Yerel ve uluslararası perakendeciler, dağıtıcılar ve toptancılar, Uluslararası Bakanlık ve Ticaret Odası Heyetleri, büyükelçiler, konsoloslar, dış ticaret uzmanlarını bir araya getirecek Helal Expo’yla yepyeni ticaret kapılarının açılması bekleniyor.





PRIVATE LABEL, MARKALARA YENİ PAZARLAR AÇACAK





Özel markalı üretim kabiliyeti olan üreticiler ve markaların kendi özel etiketli ürünlerini global pazara taşımak isteyen firmalar adına önemli fırsatlar sunan Private Label kozmetik ve hijyen özel alanı ile fuara katılan şirketler, yeni anlaşmalar ve iş birlikleri için büyük bir potansiyele sahip olacak. Kişisel bakım, vitamin ve takviyeleri, kozmetik, temizlik ve hijyen, bebek ürünleri alanlarında faaliyet gösteren firmaları bir araya getirecek olan Private Label özel alanı, üreticiler ve perakendeciler için yenilikçi çözümler sunacak. Sağlık ve güzellik, hijyen, temizlik ev ve mutfak, evcil hayvan ürünleri, hizmet ve tedarik zinciri noktasında faaliyet gösteren firmaların yer alacağı Private Özel alanı, 110’u aşkın ülkeden profesyonelle buluşma imkanı sunacak. Süpermarket ve hipermarket satın almacıları, perakendeciler, eczane sahipleri, büyük mağaza zincir satın almacıları, HORECA satın alıcıları, ihracatçılar, üreticiler ve satış acenteleri başta olmak üzere önemli ziyaretçileri bir araya getirecek.





NOV, YENİ ANLAŞMALAR İÇİN FIRSATLAR SUNACAK





11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo özel alanlarından Natural-Organik-Vegan Ürünler Alanı (NOV), ticarette üst düzey potansiyele sahip alternatif pazarlar için önemli fırsatlar sunacak. Ulusal ve uluslararası binlerce ziyaretçiye ticari fırsatlar sunacak olan NOV, organik gıda, doğal kozmetik, vegan gıda, bitkisel ürünler, çevre dostu ambalajlar, sürdürülebilir tekstil gibi önemli alanlarda faaliyet gösteren firmaların ürünlerini sergilemelerine de imkan tanıyacak. Sektördeki yenilikleri ve son gelişmeleri de yakından takip etme imkanı sunacak olan NOV, yüzlerce katılımcıyı bir araya getirecek. Yerel ve uluslararası perakende zincirleri, organik ve vegan ürünleri ithal eden ve dağıtan kurumlar, kozmetik ve kişisel bakım sektörü temsilcileri, ekolojik ürünler konusunda farkındalık arayan kişiler, sağlıklı yaşam tarzını benimseyen kişiler, yoga-fitness ve welness salonları bu özel alanda ziyaretçi profilini oluşturacak. NOV, 2024 yılında 9 binden fazla uluslararası ziyaretçi, 500’ün üzerinde katılımcı, 50’den fazla katılımcı ülke, yüzden fazla ziyaretçi ülke ve toplam 50 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayarak ülke ekonomisine önemli katkılar sunmuştu.





SU ÜRÜNLERİ PAZARININ PROFESYONELLERİ SEFPEX’TE BULUŞACAK





11. Dünya Helal Zirvesi’nin su ürünleri ve özel ekipmanları alanı SEFPEX, deniz ürünleri ve işleme ekipmanları sektöründe faaliyet gösteren firmaları bu özel organizasyonda buluşturacak. Üreticiler, işleyiciler, ekipman üreticileri, lojistik ve depolama firmaları, su ürünleri sağlığı ve hastalıkları uzmanları gibi sektörün önemli oyuncularının katılacağı SEFPEX özel alanı yöneticiler, işletme sahipleri, üreticiler, şefler, aşçılar, kamu kurum ve kuruluşları, HORECA profesyonelleri sektör dernekleri ve temsilcilerini ağırlayacak. Su ürünleri sektörünün en önemli organizasyonları arasında yer alan SEFPEX’in ticarete yeni bir boyut kazandırması bekleniyor.





POTANSİYEL İŞ BİRLİKLERİ İÇİN KÜRESEL MARKALAR H-FOOD’DA OLACAK





Küresel gıda markalarının 11. Dünya Helal Zirvesin’de buluşma noktası H-FOOD gıda özel alanı olacak. Yenilikçi ürünlerle birlikte ticaretin buluşma noktası olacak ve sektörün oyuncularını bir araya getirecek olan H-FOOD’da gıda üreticileri ve firma sahipleri, ihracatçı ve ithalatçı firmalar, ambalaj, lojistik ve gıda teknolojileri sağlayan firmalar yer alırken 20’den fazla ziyaretçi ülkeyle B2B görüşmeleri için fırsatlar sunacak. Gıda trendleri, panel oturumları ve interaktif tadım etkinliklerinin de gerçekleştirileceği H-Food, 40’tan fazla ülkeden gelen alım heyetlerini ağırlayacak. Başta Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Cezayir, Fas, Endonezya, Malezya, Hindistan, Pakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Almanya, Rusya, Bosna Hersek, Belçika, Macaristan, Romanya, Slovakya, Ukrayna, İngiltere, Fransa, Nijerya, Kenya ve Güney Afrika olmak üzere H-FOOD, stratejik ziyaretçi ve alıcı profilini ağırlaması bekleniyor.





YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLERİN ADRESİ GIDA TEKNOLOJİLERİ VE AMBALAJ ÖZEL ALANI





11. Dünya Helal Zirvesi’nin gıda teknolojileri ve ambalaj özel alanı, ambalaj ve gıda teknolojilerine yön veren firmalarla birlikte binlerce ziyaretçiyi ağırlayarak ticarette yeni anlaşmalar için zemin oluşturacak. 40’ın üzerinde ülkeden alım heyetinin yer alacağı bu özel alanda ambalaj ve gıda işlem makineleri, gıda güvenliği, et ve et ürünleri teknolojileri, çikolata, şekerleme, kuruyemiş, ve pastacılık, bakliyat işleme teknolojileri gibi alanlarda faaliyet gösteren firmaların katılacağı bu özel alanda yerli ve yabancı gıda şirketleriyle bağlantı imkanı sunacak.





GLOBAL SELLER SUMMIT İLE TİCARETTE YENİ VİZYONLAR KONUŞULACAK





e-ticarette global ölçekte yaşanan yenilikler, son gelişmeler ve önümüzdeki dönemde öne çıkacak operasyonlar Global Seller Summit ile 11. Dünya Helal Zirvesi’nde olacak. Ulusal ve uluslararası yoğun bir katılımın olacağı özel alan e-ticaret odaklı üreticileri, pazaryerlerini, lojistik, ödeme ve yazılım şirketlerini bir araya getirerek büyümek isteyen firmalara eşsiz imkanlar sunacak. Online satıcılar, e-ihracat şirketleri, ödeme sistemleriyle birlikte lojistik tedarik zincirleri, Global Seller Summit ile dünyaya açılacak yeni anlaşmalar için fırsat arayacak.





ETHEXPO, TURİZM VE SAĞLIK SEKTÖRÜNÜ TEK ÇATI ALTINDA TOPLUYOR





11. Dünya Helal Zirvesi’nin en çok ziyaret edilen alanları arasında yer alan ETHEXPO, turizm ve sağlık sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketleri çek katı altında bir araya getiriyor. 100’ün üzerinde katılımcı, 15’in üzerinde katılımcı ülke, 100’ün üzerinde ziyaretçi ülke, 50 binden fazla ziyaretçi ETHEXPO Avrasya Turizm ve Sağlık Fuarı’nda ticareti büyütecek yeni iş birlikleri arayacak. Güçlü içerik ve katılımcı profiliyle Türkiye’nin sağlık ve turizm sektörlerindeki potansiyelini dünyaya tanıtacak olan ETHEXPO, hastaneler, tıp merkezleri, klinikler, poliklinikler, turizm acenteleri, transfer şirketlerini bir araya getirecek. 40’tan fazla ülkeden nitelikli profesyonellerin yeni pazarlara açılmasına imkan tanıyacak olan etkinlikte ülke iş forumları, sektörel paneller, B2B eşleştirme programları ve yabancı alım heyetleriyle potansiyelin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.





MODA VE SANATIN KALBİ MODEST FASHION&ART TRADE SHOW’DA ATACAK





Dünyanın moda ve sanat odaklı en önemli etkinlikleri arasında yer alan Modest Fashion & Art Trade Show, modanın çeşitliliğini sergileyen tasarımcılar, markalar ve sektörün önemli oyuncularını ağırlayacak. Franka Soeira ve İsmail Semin liderliğinde düzenlenen bu özel alan moda söyleşileri, ödül törenleri ve moda defileleriyle tekstilin nabzını 11. Dünya Helal Zirvesi’nde tutacak.



