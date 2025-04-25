Dikey geçiş başvurusu nasıl yapılır? Dikey geçiş için gerekli şartlar nelerdir?

Üniversite dikey geçiş başvurusu yapmayı düşünüyor musunuz? Dikey geçiş için başvuru şartları neler, hangi belgeler gerekir? İşte, dikey geçiş başvurusu hakkında bilmeniz gereken her şey...
DİKEY GEÇİŞ NEDİR VE KİMLER BAŞVURABİLİR?
Dikey geçiş, ön lisans programlarını başarıyla tamamlayan öğrencilerin, lisans programlarına geçiş yapabilmesi için uygulanan bir sistemdir. Bu geçiş, öğrencilerin daha yüksek öğrenim görmelerine olanak tanır. Dikey geçiş için başvuran öğrenciler, belirli bir alanda eğitim almak isteyen ve akademik kariyerlerine devam etmek isteyen bireylerdir. Bu geçiş, genellikle iki yıllık bir ön lisans programından, dört yıllık bir lisans programına yapılır.
DİKEY GEÇİŞ BAŞVURUSU İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?
Dikey geçiş başvurusu yapabilmek için bazı şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. Bu şartlar, genellikle üniversitelerin belirlediği kriterlere ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen genel yönetmeliklere dayanır. Başvuru için gereken temel şartlar şunlardır:
DİKEY GEÇİŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Dikey geçiş başvurusu yapmak için öncelikle başvurmak istediğiniz üniversitenin duyurularını takip etmeniz gerekmektedir. Üniversiteler, her yıl belirli tarihlerde dikey geçiş başvurularını kabul eder. Başvuru süreci genellikle şu adımları içerir:
DİKEY GEÇİŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
• Yüksek Not Ortalaması: Dikey geçiş için genellikle yüksek bir not ortalaması gereklidir. Bu yüzden ön lisans programınızda başarılı olmanız önemli.
• DGS'ye Hazırlık: Dikey geçiş için genellikle DGS sınavı uygulanır. Bu nedenle, sınav için hazırlığınızı erken yapmalısınız.
• Hedef Bölüm ve Üniversite Seçimi: Geçiş yapacağınız bölümü ve üniversiteyi dikkatlice seçin. Her üniversite, her bölüm için farklı başvuru ve kabul kriterlerine sahip olabilir.