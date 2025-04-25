Dikey geçiş başvurusu nasıl yapılır? Dikey geçiş için gerekli şartlar nelerdir?

Dikey geçiş, ön lisans programlarını başarıyla tamamlayan öğrencilerin, lisans programlarına geçiş yapabilmesi için uygulanan bir sistemdir. Bu geçiş, öğrencilerin daha yüksek öğrenim görmelerine olanak tanır. Dikey geçiş için başvuran öğrenciler, belirli bir alanda eğitim almak isteyen ve akademik kariyerlerine devam etmek isteyen bireylerdir. Bu geçiş, genellikle iki yıllık bir ön lisans programından, dört yıllık bir lisans programına yapılır.