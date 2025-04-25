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Dikey geçiş başvurusu nasıl yapılır? Dikey geçiş için gerekli şartlar nelerdir?

Dikey geçiş başvurusu nasıl yapılır? Dikey geçiş için gerekli şartlar nelerdir?

10:4225/04/2025, Cuma
G: 25/04/2025, Cuma
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Üniversite dikey geçiş başvurusu yapmayı düşünüyor musunuz? Dikey geçiş için başvuru şartları neler, hangi belgeler gerekir? İşte, dikey geçiş başvurusu hakkında bilmeniz gereken her şey...

DİKEY GEÇİŞ NEDİR VE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Dikey geçiş, ön lisans programlarını başarıyla tamamlayan öğrencilerin, lisans programlarına geçiş yapabilmesi için uygulanan bir sistemdir. Bu geçiş, öğrencilerin daha yüksek öğrenim görmelerine olanak tanır. Dikey geçiş için başvuran öğrenciler, belirli bir alanda eğitim almak isteyen ve akademik kariyerlerine devam etmek isteyen bireylerdir. Bu geçiş, genellikle iki yıllık bir ön lisans programından, dört yıllık bir lisans programına yapılır.

DİKEY GEÇİŞ BAŞVURUSU İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

Dikey geçiş başvurusu yapabilmek için bazı şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. Bu şartlar, genellikle üniversitelerin belirlediği kriterlere ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen genel yönetmeliklere dayanır. Başvuru için gereken temel şartlar şunlardır:

• Ön Lisans Programını Tamamlama:
Başvurulan bölümle ilgili bir ön lisans programını başarıyla tamamlamış olmak.
• Geçerli Not Ortalaması:
Üniversitelerin dikey geçiş başvuru için genellikle belirlediği bir genel not ortalaması (GNO) kriteri vardır. Bu ortalama, çoğu zaman 2.00 ve üzeri olmalıdır.
• Dikey Geçiş Sınavı (DGS):
Öğrenciler, bu sınavı başarıyla geçerek başvuruda bulunabilirler.

DİKEY GEÇİŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Dikey geçiş başvurusu yapmak için öncelikle başvurmak istediğiniz üniversitenin duyurularını takip etmeniz gerekmektedir. Üniversiteler, her yıl belirli tarihlerde dikey geçiş başvurularını kabul eder. Başvuru süreci genellikle şu adımları içerir:

1. Başvuru Tarihlerini Takip Edin:
Dikey geçiş başvuruları için belirli bir tarih aralığı vardır. Bu tarihler, üniversitelerin web sitelerinde ve YÖK’ün duyurularında yer alır. Başvuru tarihlerini kaçırmamak önemlidir.
2. Başvuru Belgelerini Hazırlayın:
Dikey geçiş başvurusu için istenen belgeler arasında genellikle kimlik fotokopisi, transkript, ön lisans diploması veya mezuniyet belgesi, DGS sonuç belgesi ve başvuru formu bulunur.
3. Dikey Geçiş Sınavına Girmek (DGS):
Eğer başvurduğunuz üniversite DGS'ye dayanıyorsa, bu sınavı başarıyla geçmeniz gerekecektir. DGS, öğrencilerin genel bilgi seviyesini ölçen bir sınavdır.
4. Başvuru Formunu Doldurun ve Gönderin:
Üniversitenin belirlediği formu eksiksiz doldurup, gerekli belgelerle birlikte başvurunuzu online olarak veya fiziksel olarak yapabilirsiniz.
5. Sonuçları Bekleyin:
Başvuru işlemlerinin ardından üniversite, başvuruları değerlendirir ve sonuçları ilan eder. Başvurunuz kabul edildiğinde, size gerekli kayıt işlemleri için bir tarih verilir.

DİKEY GEÇİŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

• Yüksek Not Ortalaması: Dikey geçiş için genellikle yüksek bir not ortalaması gereklidir. Bu yüzden ön lisans programınızda başarılı olmanız önemli.

• DGS'ye Hazırlık: Dikey geçiş için genellikle DGS sınavı uygulanır. Bu nedenle, sınav için hazırlığınızı erken yapmalısınız.

• Hedef Bölüm ve Üniversite Seçimi: Geçiş yapacağınız bölümü ve üniversiteyi dikkatlice seçin. Her üniversite, her bölüm için farklı başvuru ve kabul kriterlerine sahip olabilir.


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