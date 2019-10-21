1,5 milyon kişi döner

Suriye Türkmenleri Meclisi eski Başkanı Samir Hafez, “Türkmen, Arap ve Kürt halkı terk ettiği evlerine operasyon sonrası geri dönecek. Fırat’ın doğusunda yaşayıp da köylerini terk etmiş en az 1,5 milyon kişi var. Bunların 400 bini Kürt, 100 bini Türkmen geri kalanı ise Arap ve diğer unsurlar” dedi.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtlarıyla birlike yüzbinlerce kişinin evlerine döndüğünü hatırlatan Hafez, şunları söyledi: “Cerablus, Azez ve Afrin başta olmak üzere birçok köy ve beldeyi terör örgütünden temizlendi. Buraya belkide Suriye’de bulunmayan güzellikte ve kapasitede hastaneler, okullar, altyapı sistemleri ve yollar yapıldı. İletişim kopmaması için PTT sistemini bile entegre edildi. Yapılan tüm yatırımlar Suriye’de geçiçi hükümetin kontorlüme bırakıldı. Bölge halk en rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürüyor. Aynı imkanlar Fırat’ın doğusuna da uygulanacak. Tel Abyad, Rasulayn, Kamışlı yeniden kalkınarak güzelleşecek. Tüm yatırımlar bu bölgelerin kalkınması için seferber edilecek.”