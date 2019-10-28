Dünya 200 bin kişinin tahliye edildiği ve bir milyon kişinin elektriksiz kaldığı Californiadaki yangın hala kontrol altına alınamadı
AMERİKA

200 bin kişinin tahliye edildiği ve bir milyon kişinin elektriksiz kaldığı California’daki yangın hala kontrol altına alınamadı

ABD’nin California eyaletinde orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edilirken yangının şiddetli rüzgarlar nedeniyle kontrol altına alınamadığı belirtildi. Yangın nedeniyle 200 bin kişi evlerinden tahliye edilirken yaklaşık bir milyon kişi ise elektriksiz kaldı.

Haber Merkezi IHA
Çarşamba günü başlayan yangın hala söndürülebilmiş değil.
Çarşamba günü başlayan yangın hala söndürülebilmiş değil.

ABD’nin California eyaletinde orman yangınları devam ediyor. California Valisi Gavin Newsom kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle eyalet çapında acil durum ilan etti.

200 bin kişi tahliye edildi

California yangın

Kuvvetli rüzgarlar nedeniyle yangının büyük bir alana yayıldığı, 175 bini Santa Rosa kentinde olmak üzere toplam 200 bin kişinin evlerinden tahliye edildiği belirtildi. Binlerce kişinin evlerinden ayrılması üzerine kentin caddelerinde trafik oluştu.

Bir milyon kişi elektriksiz kaldı

Yangın söndürlemiyor
  • Kuvvetli rüzgarların elektrik hatlarına zarar vererek yeni yangınlara neden olabileceği uyarısı yapıldı. Binlerce yangın nedeniyle tehdit altında olduğu eyalette tarihin en büyük elektrik kesintisi yaşanıyor. Eyalette yaklaşık bir milyon kişinin elektriksiz kaldığı belirtilirken elektrik şirketlerinin hasarlı kabloların yangını arttırmasına engel olmak için çalışmalarını sürdürüyor.


Sonoma bölgesinde geçtiğimiz Çarşamba günü başlayan "Kincade Yangını"nında yaklaşık 20 bin hektar arazi küle döndü. Yangında 400 evde hasar meydana geldiği belirtildi.

ABD'de dev yangın: 2 bin kişi tahliye edildi
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ABD'de dev yangın: 2 bin kişi tahliye edildi
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Çarşamba günü başlayan ve şiddetli rüzgâr nedeniyle büyüyen yangın sonucu yaklaşık 2 bin kişi tahliye edildi. Yangına bin 300 itfaiye görevlisi müdahale ediyor.


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