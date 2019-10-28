200 bin kişinin tahliye edildiği ve bir milyon kişinin elektriksiz kaldığı California’daki yangın hala kontrol altına alınamadı ABD’nin California eyaletinde orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edilirken yangının şiddetli rüzgarlar nedeniyle kontrol altına alınamadığı belirtildi. Yangın nedeniyle 200 bin kişi evlerinden tahliye edilirken yaklaşık bir milyon kişi ise elektriksiz kaldı.

Haber Merkezi 28 Ekim 2019, 23:42 Son Güncelleme: 28 Ekim 2019, 23:59 IHA