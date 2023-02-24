2030’da 30 milyon hacı hedefi

Suudi Arabistan, 2025 yılına kadar 15 milyon hacı ağırlamayı kolaylaştırmak ve kapasiteyi artırmayı, ve 2030 yılına kadar, yılda 30 milyon hacıya ulaşmayı hedefliyor. Suudi Turizm Geliştirme Fonu, kutsal Ramazan ayında hacıların hareketini karşılamak amacıyla hem Mekke hem de Medine’de dört yeni misafirperverlik projesi uygulamak ve Medine’de 9.000 otel odasını yeniden başlatmak için bir milyar Suudi riyali (267 milyon $) tahsis etti. 2023 yılı sonuna kadar Mekke ve Medine’de 5.000 yeni otel odasının eklenmesi planlanıyor.