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ABD Başkanı Biden son yurt dışı gezisini iptal etti

ABD Başkanı Biden son yurt dışı gezisini iptal etti

12:199/01/2025, Perşembe
DHA
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ABD Başkanı Joe Biden, Los Angeles'ta olan orman yangını sebebiyle ziyaretini iptal etti.
ABD Başkanı Joe Biden, Los Angeles'ta olan orman yangını sebebiyle ziyaretini iptal etti.

ABD Başkanı Joe Biden, görevden ayrılmadan önceki son yurt dışı ziyareti olan Roma gezisini iptal etti.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre, Joe Biden'ın ziyareti iptal etme kararını, yangına müdahale eden görevlilerle görüşmek üzere gittiği Los Angeles'tan Washington'a dönünce aldığını belirtti.


ABD Başkanı Biden, Los Angeles'ta yaptığı açıklamada, yönetiminin bu yangınları kontrol altına almak ve yeniden yapılanmaya yardımcı olmak için gereken her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyledi.


#ABD
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