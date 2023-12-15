Biden yargılanabilir

Terör devleti İsrail’in Gazze’de hedef gözetmeksizin bombardıman yaptığını kendi ağzından itiraf eden ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin işgalci güce yoğun silah desteği dolayısıyla katliama suç ortağı olduğunu da ortaya koymuş oldu. Başta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olmak üzere Gazze’deki soykırımda sorumluluğu olan herkesin yargılanması için çağrılar artarken, katliamı bildikleri halde silah göndermeye devam ettikleri için ABD’li yetkililerin de savaş suçlarından sorumlu olduğu kaydediliyor. Savaş suçları alanında uluslararası alanda çalışan İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) eski direktörü ve uluslararası hukuk uzmanı Kenneth Roth, İsrail’in “ayrım gözetmeksizin bombalama” yaptığına dair sözlerin Biden adına fiili bir itiraf olduğunu söyledi.

Yardım ve yataklık yapıyor

“Ayrım gözetmeksizin bombalamak bir suçtur. Bu da ABD’nin savaş suçu işleyen İsrail’e neden silah sağlamaya devam ettiği sorusunu akla getiriyor” ifadelerini kullanan Roth, bu açıklamanın “savaş suçlarına bilerek yardım ve yataklık yaptığı için ABD yetkililerinin yargılanması için” kanıt olarak kullanılabileceğini ifade etti. Bir başka sivil toplum kuruluşu Uluslararası Kriz Grubu (Crisis Group) danışmanı Brian Finucane ise Biden’in yorumunun ABD’nin İsrail’e desteği konusunda soru işareti yarattığını belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı’nda da daha önceden hukuk danışmanlığı yapan Finucane, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Eğer Başkan, İsrail’in hedef gözetmeksizin bombalama yaptığına inanıyorsa, ki bu ABD’ye göre bir savaş suçudur, neden ABD onlara daha fazla silah gönderiyor?” ifadelerini kullandı.

yarısı “aptal” BOMBA

Öte yandan CNN, ABD istihbaratından elde ettiği bilgilere göre, Gazze’de 7 Ekim’den bu yana sivillere karşı kullanılan bombaların yarısının güdümsüz, diğer bir ifadeyle “aptal” bomba olduğunu açıkladı. Üç kaynaktan doğrulanan rapora göre İsrail’in Gazze’de kullandığı yaklaşık 29 bin havadan karaya bombadan yaklaşık yüzde 40 ila 45’i güdümsüz mühimmat. Daha az isabetli olarak bilinen güdümsüz bombalar Gazze gibi yoğun nüfuslu bölgelerde ve can kaybını ciddi şekide artırıyor.

Biz bile bu kadar koruyamazdık

Gazze’de işgalci gücün katliamları dolayısıyla ABD’nin üzerindeki baskı artarken, Washington yönetimi müttefikini korumak için akıl almaz açıklamalar gerçekleştiriyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, “İsrail’in sivilleri korumak için attığı bazı adımların ABD tarafından bile atılamayacağı” yönünde bir ifadede bulundu. Kirby’nin açıklaması, kendisine Başkan Biden’ın İsrail’in “hedef gözetmeksizin” bombardıman yaptığı açıklamasına ilişkin bir soru üzerine geldi. Kirby, işgalci ordunun saldıracağı mahallelere öncesinden haber verdiğine dair bir harita paylaşarak, “Dünyada bunu yapacak çok az modern ordu var. Bizim bile bunu yapacağımızdan emin değilim” açıklamasında bulunarak İsrail’i koruma görevini kendi ülkesinin bile önüne koyduğunu gösterdi.







