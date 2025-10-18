Yeni Şafak
ABD Başkanı Trump: Uyuşturucu taşırken vurulan denizaltıdan kurtulan iki kişi ülkelerine iade edilecek

23:0218/10/2025, Cumartesi
AA
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Karayipler açıklarında uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir denizaltının ABD ordusu tarafından vurulduğunu duyurdu. Trump, olayda dört “narkoteröristten” ikisinin öldüğünü, hayatta kalan iki kişinin ise geldikleri ülkeler olan Ekvador ve Kolombiya’ya iade edileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, "uyuşturucu taşıdığını" iddia ettiği bir denizaltının ABD ordusu tarafından Karayipler açıklarında vurulduğunu, buradan kurtulan iki kişinin ülkelerine iade edileceğini bildirdi.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'ye doğru seyrederken vurulan bir denizaltıya ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu denizaltının Karayipler üzerinde ABD topraklarına doğru "uyuşturucu taşırken" hedef alındığını aktaran Trump, denizaltında dört "narkoteröristin" olduğunu ve bunlardan ikisinin öldürüldüğünü belirtti.

"Hayatta kalan iki terörist, tutuklanmak ve yargılanmak üzere geldikleri ülkeler olan Ekvador ve Kolombiya'ya iade edilecek." bilgisini veren ABD Başkanı, Karayipler üzerinden ülkesine getirilen uyuşturucuyla hem denizde hem de karada mücadele etmeye devam edeceğini vurguladı.

Trump, söz konusu denizaltının nasıl vurulduğuna ilişkin görüntüyü de paylaştı.


