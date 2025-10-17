ABD - Çin restleşmesi kriptoyu sarstı: Bitcoin 4 ayın dibinde

ABD ile Çin arasında yeniden alevlenen ticaret savaşı, kripto para piyasalarında sert satış dalgalarını tetikledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın “Ticaret savaşının içindeyiz” açıklaması, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden oldu. Küresel piyasalarda artan belirsizlikle birlikte dijital varlıklarda sert değer kayıpları yaşandı.





Bitcoin 104 bin doların altını test etti

Lider kripto para birimi Bitcoin, 23 Haziran 2025’ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Haftanın son işlem gününde 111 bin dolar seviyesinden 104 bin 597 dolara kadar gerileyen Bitcoin, böylece son dört ayın dip seviyesine indi. Analistler, düşüşün kısa vadede “panik satışlarını” tetiklediğini, orta vadede ise yatırımcıların güvenli liman arayışına yöneldiğini belirtiyor.





Altcoinlerde tablo daha sert

Bitcoin’deki değer kaybı, altcoin piyasasında da zincirleme etki yarattı. Ethereum yüzde 6,22 düşüşle 3.739 dolara gerilerken; Ripple yüzde 7,28 kayıpla 2,22 dolara, Solana ise yüzde 7,73 düşüşle 177,58 dolara kadar indi. Dogecoin’deki anlık değer kaybı ise yüzde 9’u aştı.





Ekonomik belirsizlikler yatırımcıyı güvenli limanlara itti

Trump yönetiminin ticaret politikalarındaki sert söylemleri, ABD ekonomisinde yeni bir dalgalanma beklentisini gündeme getirdi. Hükümetin kapanma sürecinin uzaması ve bankacılık sistemindeki kırılganlıklar da risk algısını artırdı. Uzmanlara göre yatırımcılar, belirsizlik ortamında dolar, altın ve tahvil gibi daha güvenli enstrümanlara yöneliyor.





“Ticaret savaşları kriptoda volatiliteyi artırır”

Ekonomi analistleri, ABD–Çin hattındaki her siyasi gerilimin kripto varlıklar üzerinde dalgalı etki yarattığına dikkat çekiyor. Küresel ticaretin daralma sinyalleri vermesi, yüksek riskli varlıklar arasında sayılan kripto paralarda satış baskısını büyütüyor.







