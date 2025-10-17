ABD Başkanı Donald Trump Çin Devlet Başkanı Xi ile iki hafta içerisinde bir araya geleceğini ve Çin’e uygulanan gümrük tarifelerinin sürdürülebilir olmadığını söyledi.
Trump’a konuşma sırasında Çin’e yönelik yüksek gümrük tarifelerinin devam edip etmeyeceği soruldu.
Trump bu soruya “hayır” yanıtını verdi. Trump “Çin ile iyi geçineceğimizi düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.
Neler Olmuştu?
ABD Başkanı Donald Trump, 10 Ekim’de Çin’in nadir toprak elementleri ihracatına kısıtlama getirmesi üzerine yeni bir gümrük vergisi artışı tehdidinde bulunmuştu. Trump, yaptığı açıklamada 1 Kasım itibarıyla Çin’den ithal edilen ürünlere mevcut tarifelere ek olarak yüzde 100 oranında ek vergi uygulanacağını bildirmişti. Trump, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:
- "Çin’in benzeri görülmemiş adımı dikkate alındığında ve diğer ülkeleri temsil etmeden yalnızca Amerika Birleşik Devletleri adına konuşarak, 1 Kasım’dan itibaren veya Çin’in atacağı ek adımlara bağlı olarak daha erken bir tarihte, ABD, Çin’e şu anda uyguladığı tarifelere ek olarak yüzde 100 gümrük vergisi getirecektir. Ayrıca aynı tarihten itibaren tüm kritik yazılımlara ihracat kontrolleri uygulanacaktır."
Bu gelişme sonrasında Çin Ticaret Bakanlığı, internet sitesinde yayımladığı açıklamada Pekin’in tutumunun net olduğunu belirterek, “Gümrük vergisi savaşını başlatmak istemiyoruz ancak böyle bir durumdan da çekinmiyoruz.” ifadelerine yer verdi.
Açıklamada, Çin’in ABD Başkanı Donald Trump’ın yüzde 100 gümrük vergisi tehdidine karşı geri adım atmayacağı vurgulandı. Pekin yönetimi, Washington’a mevcut farklılıkların tehditlerle değil, diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi çağrısında bulundu.
Karşılıklı açıklamaların ardından Trump, 12 Ekim Pazar günü küresel piyasaların açılışından hemen önce Truth Social hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
Saygıdeğer Başkan Xi sadece kötü bir an yaşadı. O da ülkesinin bunalıma girmesini istemiyor, ben de istemiyorum. ABD Çin’e zarar vermek değil, yardım etmek istiyor.