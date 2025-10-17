"Çin’in benzeri görülmemiş adımı dikkate alındığında ve diğer ülkeleri temsil etmeden yalnızca Amerika Birleşik Devletleri adına konuşarak, 1 Kasım’dan itibaren veya Çin’in atacağı ek adımlara bağlı olarak daha erken bir tarihte, ABD, Çin’e şu anda uyguladığı tarifelere ek olarak yüzde 100 gümrük vergisi getirecektir. Ayrıca aynı tarihten itibaren tüm kritik yazılımlara ihracat kontrolleri uygulanacaktır."