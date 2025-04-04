ABD Le Pen'e verilen cezadan rahatsız: Küçük bir suçlama

"Avrupa basını, bunun Avrupa karşıtı bir konuşma olduğunu söyledi. Ben aslında bunun Avrupa yanlısı bir konuşma olduğunu düşünüyorum. Biz Avrupa'yı, Avrupalıları seviyoruz. Elbette (Avrupa) kültürel olarak dünyada çok önemli ve ABD de temelde Avrupa'dan geldi ancak Avrupa'ya yönelik en büyük tehdidin Çin ya da Rusya olmadığını, en büyük tehdidin içeriden geldiğini takdir etmeliyiz."