ABD Le Pen'e verilen cezadan rahatsız: Küçük bir suçlama

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, yolsuzluktan hüküm giyen Fransız siyasetçi Marine Le Pen'in, yargılandığı davada "ekibine yönelik küçük bir suçlama yüzünden" suçlu bulunduğunu savundu.
Vance, ABD'de hizmet veren Newsmaxe televizyon kanalına verdiği röportajda, Avrupa Birliği (AB) fonlarını kötüye kullanmaktan yargılandığı davada yolsuzluktan suçlu bulunan Le Pen'in, bazı cumhurbaşkanlığı anketlerinde önde olduğunu ifade etti.
ABD 'küçük bir suçlama' dedi
"Biz Avrupa'yı, Avrupalıları seviyoruz"
61. Münih Güvenlik Konferansı'nın ilk günü 14 Şubat'ta yaptığı ve Avrupa'ya karşı en çok endişelendiği tehdidin "içeriden gelen tehdit" olduğunu söylediği konuşmasını hatırlatan Vance, şöyle devam etti:
Vance, Avrupalı liderlerin bir yandan "Moskova'nın Avrupa için en büyük tehdit olduğunu" savunduğunu ancak aynı zamanda Rusya'dan milyarlarca dolarlık doğal gaz satın almayı sürdürdüğünü ifade ederek, kıtaya karşı en büyük tehdidin "temel kültürel dayanaklarını yok eden" göç politikaları, onları "daha az rekabetçi hale getiren" ekonomi politikaları ve ulusal güvenlik politikaları olduğunu söyledi.
Avrupa'nın Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın (GSYH) yüzde 1'ini, ABD'nin ise yüzde 3 ve 4 civarını savunmaya harcadığını dile getiren Vance, Avrupa'da "söylem ve gerçeğin örtüşmediğini" kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump ve kıdemli danışmanı milyarder Elon Musk da Le Pen'in suçlu bulunmasına tepki göstermişti.