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ABD Le Pen'e verilen cezadan rahatsız: Küçük bir suçlama

ABD Le Pen'e verilen cezadan rahatsız: Küçük bir suçlama

20:484/04/2025, Cuma
G: 4/04/2025, Cuma
AA
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ABD Başkan Yardımcısı Vance, Le Pen'in suçlu bulunmasına tepki gösterdi.
ABD Başkan Yardımcısı Vance, Le Pen'in suçlu bulunmasına tepki gösterdi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, yolsuzluktan hüküm giyen Fransız siyasetçi Marine Le Pen'in, yargılandığı davada "ekibine yönelik küçük bir suçlama yüzünden" suçlu bulunduğunu savundu.

Vance, ABD'de hizmet veren Newsmaxe televizyon kanalına verdiği röportajda, Avrupa Birliği (AB) fonlarını kötüye kullanmaktan yargılandığı davada yolsuzluktan suçlu bulunan Le Pen'in, bazı cumhurbaşkanlığı anketlerinde önde olduğunu ifade etti.

ABD 'küçük bir suçlama' dedi

Le Pen'in "kendisinin değil ekibinin suçlandığı küçük bir suçlama" yüzünden suçlu bulunduğunu savunan Vance,
"Onu hapse atmaya ve oy pusulasından çıkarmaya çalışıyorlar. Bu demokrasi değil."
dedi.
Vance,
"Dostlarımızın bizim değerlerimizi paylaşmasını istiyoruz ve Avrupalılar kesinlikle yüzde 100 dostumuzdur ancak muhalefet liderlerini hapse atmaya çalışmaya devam ederlerse ve kendi sınırlarına saygı göstermeyi bırakırlarsa bu ilişki gerilecek ve test edilecektir."
ifadesini kullandı.

"Biz Avrupa'yı, Avrupalıları seviyoruz"

61. Münih Güvenlik Konferansı'nın ilk günü 14 Şubat'ta yaptığı ve Avrupa'ya karşı en çok endişelendiği tehdidin "içeriden gelen tehdit" olduğunu söylediği konuşmasını hatırlatan Vance, şöyle devam etti:

"Avrupa basını, bunun Avrupa karşıtı bir konuşma olduğunu söyledi. Ben aslında bunun Avrupa yanlısı bir konuşma olduğunu düşünüyorum. Biz Avrupa'yı, Avrupalıları seviyoruz. Elbette (Avrupa) kültürel olarak dünyada çok önemli ve ABD de temelde Avrupa'dan geldi ancak Avrupa'ya yönelik en büyük tehdidin Çin ya da Rusya olmadığını, en büyük tehdidin içeriden geldiğini takdir etmeliyiz."

Vance, Avrupalı liderlerin bir yandan "Moskova'nın Avrupa için en büyük tehdit olduğunu" savunduğunu ancak aynı zamanda Rusya'dan milyarlarca dolarlık doğal gaz satın almayı sürdürdüğünü ifade ederek, kıtaya karşı en büyük tehdidin "temel kültürel dayanaklarını yok eden" göç politikaları, onları "daha az rekabetçi hale getiren" ekonomi politikaları ve ulusal güvenlik politikaları olduğunu söyledi.

Avrupa'nın Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın (GSYH) yüzde 1'ini, ABD'nin ise yüzde 3 ve 4 civarını savunmaya harcadığını dile getiren Vance, Avrupa'da "söylem ve gerçeğin örtüşmediğini" kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump ve kıdemli danışmanı milyarder Elon Musk da Le Pen'in suçlu bulunmasına tepki göstermişti.



#ABD
#JD Vance
#Marine Le Pen
#Fransa

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