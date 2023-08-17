Dünya

ABD ordusu Suriye'de KYB unsurları ile PKK/YPG'ye ortak eğitim verdi

ABD Ordusu Haseke'deki Şeddadi Üssü'nde PKK/YPG’ye bağlı sözde terörle mücadele timi (YAT) ile KYB anti-terör birimine (CTG) ortak askeri eğitim verdi. Bu kapsamda PKK/YPG'li teröristlere ve KYB unsurlarına helikopterden indirme, sabit ve mobil hedeflere anti-tank füzesi (TOW) ve termal dürbünlü Kanas kullanma eğitimi verildi. Şeddadi'deki eğitimlerini tamamlayan 150 kişilik grup, buradan Deyrizor ilindeki Ömer Petrol Sahası'ndaki ABD üssüne sevk edildi.

17:22 . 17/08/2023 Perşembe
AA
ABD ordusu Suriye'de KYB unsurları ile PKK/YPG'ye ortak eğitim verdi.

ABD ordusu Suriye'de KYB unsurları ile PKK/YPG'ye ortak eğitim verdi.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde ABD Ordusunun düzenlediği askeri eğitime, terör örgütü PKK/YPG ile Süleymaniye merkezli Kürdistan Yurtseverler Birliğinin (KYB) unsurları katıldı.


AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ABD Ordusu Haseke'deki Şeddadi Üssü'nde PKK/YPG’ye bağlı sözde terörle mücadele timi (YAT) ile KYB anti-terör birimine (CTG) ortak askeri eğitim verdi.



Bu kapsamda PKK/YPG'li teröristlere ve KYB unsurlarına helikopterden indirme, sabit ve mobil hedeflere anti-tank füzesi (TOW) ve termal dürbünlü Kanas kullanma eğitimi verildi.


Şeddadi'deki eğitimlerini tamamlayan 150 kişilik grup, buradan Deyrizor ilindeki Ömer Petrol Sahası'ndaki ABD üssüne sevk edildi.


Ömer petrol sahasındaki ABD üssüne sevk edilen teröristlere ilerleyen günlerde tam askeri teçhizat verileceği belirtildi.




#PKK/YPG
#Suriye
#ABD
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