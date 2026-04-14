ABD ve İran yeniden görüşecek

ABD ve İran'ın bu hafta yeniden İslamabad'da görüşeceği bildirildi.
Geçici ateşkes için anlaşmaya varan ancak 21 saat süren görüşmelerden sonuç alamayan ABD ile İran’ın, bu hafta yeniden masaya oturması bekleniyor.
Diplomatik kaynaklara göre Washington ve Tahran yönetimleri, ateşkes süresi sona ermeden yeniden görüşme yapma konusunda uzlaşma eğiliminde.
Müzakerelerin Pakistan’da gerçekleştirilmesi öngörülürken, toplantının tarihi henüz kesinleşmedi. Tarafların hafta sonuna doğru yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.