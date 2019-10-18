Dünya ABD ve Türkiye mutabakatı Avrupa Birliğini Suriye denklemi dışında bıraktı
BARIŞ PINARI HAREKATI

ABD ve Türkiye mutabakatı Avrupa Birliğini Suriye denklemi dışında mı bıraktı?

ABD ve Türkiye mutabakatı Avrupa Birliğini Suriye denklemi dışında bıraktı

Barış Pınarı Harekâtı'nın 9. gününde alana askeri varlığını koyan Türkiye ve ABD arasında dün bir mutabakata varıldı. Anlaşmaya göre, Türkiye 120 saatlik bir süre için operasyona ara verecek ve terör örgütü PYD 32 kilometre derinliğinde oluşturulacak olan güvenli bölgenin gerisine çekilecek. Analistlere göre, Türkiye ve ABD arasındaki bu uzlaşma ile harekatın terör örgütünü sıkıştırmasından tedirgin olan ve Ankara’ya silah ambargosu uygulayan Avrupa Birliği ülkeleri de Suriye denkleminin dışında kaldı.

İzzet Kaya Yeni Şafak
Türkiye, ABD’ye “güvenli bölge”yi kabul ettirdi.
Türkiye, ABD’ye “güvenli bölge”yi kabul ettirdi.

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilere ve Suriye'nin geleceğine yakın gelecekte yön verecek kritik mutabakat ile Türkiye, ABD’ye “güvenli bölge”yi kabul ettirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Yardımcısı Mike Pence 4 saat 20 dakikalık müzakerenin sonunda 13 maddelik bir mutabakat imzaladı. Heyetler arasındaki görüşmeler, 4 saatten uzun sürdü. Bölge aktörlerinin gözlerini çevirdiği görüşmenin sonunda 13 maddelik anlaşma basınla paylaşıldı. Anlaşmanın ilk üç maddesiyle NATO müttefiki iki ülke ilişkilerin önemini teyit etti ve daha yakın eş güdüm içinde olunması gerekliliğinin altı çizildi.

YPG'nin ağır silahlarının toplanması, tahkimatlarının ortadan kaldırılması ve sonuç olarak "güvenli bölge" kurulmasının yeniden kayda geçirilmesi Ankara açısından büyük bir başarı olarak yorumlandı.

İHA
Erdoğan-Pence görüşmesi 1 saat 40 dakika sürerken, heyetler arası görüşme de 2 saat 40 dakika sürdü.

Türkiye dengeleri değiştirdi

Türkiye'nin kararlı bir şekilde başlattığı operasyonla başlayan gelişmeler zinciri Türkiye ile ABD arasındaki müttefiklik ilişkisindeki sorunları da görünür kıldı. Bu durum aynı zamanda Suriye’de sahadaki dengeleri de ciddi şekilde değiştirdi. ABD korumasındaki terör örgütü SDG'nin çekildiği Menbic ve Ayn el-Arab’a Rusya ve Suriye birliklerini girmesi dar alanda bir sıkışmışlığı da beraberinde getirdi. Türk, Rus, Suriyeli ve ABD'li askerlerin bir arada bulunmalarına neden oluyor.

Analistlere göre Türkiye yaptığı operasyonla bölgedeki durumu değiştirdi. Bunun neticesinde ortaya çıkan ABD ve Türkiye arasındaki mutabakat Avrupa Birliği ülkelerini de Suriye denklemi dışında bırakıyor. Türkiye'nin müdahale etmemesi üzerine konseptini kuran Avrupa Birliği ülkelerinin bu müdahale ile ortaya çıkan mutabakatla sahada varlığı olmadığı görüldü. Türkiye’ye ambargo uygulayan Avrupa Birliğinin lider ülkeleri Almanya ve Fransa'nın sahada gücü olmadığını vurgulayan uzmanlar, Türkiye'nin silahlı müdahalesinin önemine dikkat çekiyor.

5 günlük süre sonunda Erdoğan-Putin görüşmesi

  • ABD ile varılan mutabakatla operasyona 5 gün ara verildi. Bu sürenin son günü 22 Ekim’de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu'na günübirlik ziyaret gerçekleştirerek Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek. Görüşme tarihi belli olmadan önce Erdoğan, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'i arayarak Fırat'ın doğusu dahil Suriye'deki durumu görüşmüştü. 22 Ekim’deki görüşme 5 günlük süre bitimine denk gelmesi açısından ayrı bir öneme sahip.

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