ABD'de sıcak saatler: Pilot ile kabin ekibinin iletişimi kesildi, uçak acil iniş yaptı

ABD'de Los Angeles'a giden yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra pilotların kabin memurlarıyla iletişiminin kopması nedeniyle acil iniş yaptı.
he Hill gazetesinin haberine göre, Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamada, Los Angeles'a giden yolcu uçağının, yerel saatle 19.45'te Nebraska eyaletindeki Eppley Havaalanına acil iniş yaptığı belirtildi.
American Airlines firmasının uçuşunu gerçekleştiren SkyWest'ten yapılan açıklamada, acil inişin ardından Los Angeles'a uçuşa gecikmeli devam edildiği belirtildi.
American Airlines'tan bir sözcü, yaptığı açıklamada, iletişim sisteminin yanlışlıkla açık bırakıldığını ve pilotların ahizeden gelen ses nedeniyle kokpite birisinin girmeye çalıştığını sandığını aktardı.