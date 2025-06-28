ABD'de Virginia Üniversitesi rektörünün baskıların ardından istifa ettiği iddia edildi

The New York Times'a konuşan yetkililer, ABD'de Virginia Üniversitesi Rektörü James E. Ryan'ın istifa kararına ilişkin iddialarda bulundu. Trump yönetiminin Ryan'dan üniversitedeki "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırmasını talep ettiğini öne süren yetkililer, Ryan'ın, Adalet Bakanlığının konuya ilişkin soruşturma yürütebilmesi için istifasını sunduğunu iddia etti.

Yetkililer ayrıca, Ryan'ın aslında gelecek akademik yılın sonunda görevden ayrılmayı planladığını ancak Trump yönetiminin baskıları nedeniyle istifasını erkene aldığını belirtti.

Üniversite yönetiminin söz konusu istifayı kabul ettiği öne sürülürken henüz konuya dair resmi bir açıklama yapılmadı.

"Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamaları Trump'ın hedefinde

ABD Başkanı Trump, göreve başladığı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle selefi Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırma kararı almıştı.

Federal hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Hafta içinde medyada çıkan haberlerde ise Trump yönetiminin Ryan'ın istifasını istediği iddia edilmişti.







