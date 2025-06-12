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ABD'den Irak ile ilgili dikkat çeken tahliye kararı

ABD'den Irak ile ilgili dikkat çeken tahliye kararı

10:3112/06/2025, Perşembe
DHA
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ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği

ABD, Bağdat Büyükelçiliği'ndeki zorunlu olmayan personelini geri çekmeye hazırlandığını duyurdu.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin tahliyesini doğrulayarak, “Dışişleri Bakanlığı yurt dışındaki ABD personelinin durumunu düzenli olarak gözden geçirmektedir ve bu karar yakın zamanda yapılan bir inceleme sonucunda alındı” dedi.


  • İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzadeh, nükleer müzakereler veya Washington ile bir çatışma durumunda, Tahran'ın bölgedeki ABD üslerini vuracağını söyledi. İran açıklamasının ardından ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ni tahliye etmeye hazırlandığı bildirildi.

Diğer yandan, Irak yönetimi ise şu ana kadar ABD'nin diplomatik varlığına yönelik tahliye kararını gerektirecek herhangi bir güvenlik durumunun tespit edilmediğini açıkladı.



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