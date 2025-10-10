Yeni Şafak
ABD'den PKK/YPG'ye 130 milyon dolarlık destek

23:1010/10/2025, Cuma
AA
Suriye'de PKK/YPG'yi besleyip büyüten ABD, 2026'da da örgüte para aktarımına devam edecek.
Suriye'de PKK/YPG'yi besleyip büyüten ABD, 2026'da da örgüte para aktarımına devam edecek.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) 2026 mali yılı için bütçe tasarısı, Senato'da kabul edildi. Yaklaşık 925 milyar bütçeli tasarıda, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye 130 milyon dolar aktarılması hedefleniyor.

ABD Senatosu, ABD Temsilciler Meclisi'nde eylülde kabul edilen "2026 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası" (NDAA) tasarısına ilişkin kararını verdi.

Yaklaşık 925 milyar dolar bütçeli tasarı, 20 ret oyuna karşı 77 lehte oyla Senato'da onaylandı.

PKK/YPG'ye 130 milyon dolarlık destek

ABD'nin bölgede terörle mücadeleyi desteklemesi için "gerekli" olduğu belirtilen tahsisat için Pentagon'un talebinde, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ve Suriye'nin güneyinde konuşlu Suriye Özgür Ordusunun (SÖO)
"eğitim, teçhizat ve maaş ödemelerine" toplam 130 milyon dolar aktarılması hedefleniyor.

Ayrıca, ABD Başkanı'na 2002'de Irak'ta askeri güç kullanma imkanı veren "Askeri Güç Kullanımı için Yetki" yasalarının yürürlükten kaldırılmasına yönelik değişiklik önerisi, tasarının Temsilciler Meclisi'ndeki versiyonunun ardından Senato'daki versiyonuna eklenmesi de oy birliğiyle kabul edildi.



