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Dünya Alman bakan mikrofonu açık unuttu Türkiye-Yunanistan görüşmesi ifşa oldu
AVRUPA

Alman bakan mikrofonu açık unuttu Türkiye-Yunanistan görüşmesi ifşa oldu

Alman bakan mikrofonu açık unuttu Türkiye-Yunanistan görüşmesi ifşa oldu

Alman Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in mikrofonu açık kalınca Türkiye ile Yunanistan için yapılan arabuluculuk görüşmesinin detayları ortaya çıktı. Mikrofonların açık olduğunu bilmeyen Kram-Karrenbauer, Borrell’in görüşmeler nasıl gitti sorusuna, Zor geçti. Yunanistan tarafı biraz daha sorunsuzdu fakat Türkiye tarafı gerçekten çok zorluyduifadesini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Alman Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer
Alman Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer

Avrupa Birliği'nden gelen tüm tehditlere rağmen Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdüren ve bölgeye donanmasını gönderen Türkiye, dengeleri değiştirdi.

Türkiye'nin bölgedeki adımları, sonuç veriyor.

Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervinden sonra Türkiye eylül ayında petrol için sondaja başalayacak.

Doğu Akdeniz'deki haklarından asla vazgeçmediğini belirten Türkiye'nin mücadelesinden sonra dünya ülkeleri Yunanistan'ın yanında saf tutarak Türkiye'yi kınama yarışına girdi.

Mikrofon açık kalınca Alman Savunma Bakanı'nın Türkiye sözleri ifşa oldu
OYNAT 00:31
Mikrofon açık kalınca Alman Savunma Bakanı'nın Türkiye sözleri ifşa oldu
Avrupa Birliği'nden gelen tüm tehditlere rağmen Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdüren ve bölgeye donanmasını gönderen Türkiye, dengeleri değiştirdi. Dün akşam Almanya'nın başkenti Berlin'de Avrupa Birliği ülkelerinin savunma bakanları bir araya geldi. Kritik zirve öncesinde kameralara poz veren Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell arasındaki bir diyalog mikrofonlar açık kalınca ortay açıktı. Mikrofonların açık olduğunu bilmeyen Kram-Karrenbauer, Borrell'in görüşmeler nasıl gitti sorusuna, “Zor geçti. Yunanistan tarafı biraz daha sorunsuzdu fakat Türkiye tarafı gerçekten çok zorluydu” ifadesini kullandı.


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TÜRKİYE-YUNANİSTAN GERİLİMİNİ YUMUŞATMA GÖRÜŞMESİ

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz gerilimi devam ederken, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas arabuluculuk ve ortamı sakinleştirmek için önceki gün Atina ve Ankara'yı ziyaret etmişti.

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AB ÜLKLERİ SAVUNMA BAKANLARI BİR ARADA

Almanya'nın arabuluculuk hamlesi uluslararası kamuoyunda pozitif bir gelişme olarak lanse edilirken dün akşam Berlin’de Avrupa Birliği ülkelerinin savunma bakanları bir araya geldi.

Kritik zirve öncesinde kameralara poz veren Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell arasındaki bir diyalog mikrofonlar açık kalınca ortaya çıktı.

MİKROFONLARI FARK ETMEDİLER

Josep Borrell, mikrofonların açık olduğunu bilmeden Almanya’nın arabuluculuk çabalarını Alman Savunma Bakanı’na sorunca, Kramp-Karrenbauer çok net açıklamalarda bulundu.

Mikrofonların açık olduğunu bilmeyen Kram-Karrenbauer, Borrell’in görüşmeler nasıl gitti sorusuna, “Zor geçti. Yunanistan tarafı biraz daha sorunsuzdu fakat Türkiye tarafı gerçekten çok zorluydu”ifadesini kullandı.

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