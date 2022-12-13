Dünya Alman gazeteden akıl dışı Fas yorumu Filistini desteklemek suçmuş
AVRUPA

Alman gazeteden akıl dışı Fas yorumu: Filistin’i desteklemek suçmuş

Alman medya kuruluşu Die Tageszeitung, Fas’ın Portekiz’i elemesi sonrası skandal bir manşete imza attı. Galibiyet sonrası Filistin bayrağı açan Fas Milli takımı oyuncularını hedef gösteren gazete, antisemitizmle suçladı. Haberde, Almanya Milli Takımı’nın LGBT sembolü takmasına müsaade edilmediği hatırlatılarak, Filistin pazubendi takan taraftarlar da hedef alındı. Sosyal medyada habere tepki yağdı.

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Dış Haberler Yeni Şafak
Alman gazeteden akıl dışı Fas yorumu: Filistin’i desteklemek suçmuş
​Alman medya kuruluşu Die Tageszeitung, Filistin bayrağı açan Fas Milli takımı oyuncularını hedef gösterdi.

Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’nda Fas’ın İspanya’dan sonra çeyrek finalde Portekiz’i elemesinin ardından, Filistin dahil tüm İslam coğrafyasında kutlamalara sebep olurken, Alman gazetesi Die Tageszeitung (TAZ) skandal bir habere imza attı. Fas Milli Takımı, İspanya’nın ardından Portekiz’i 1-0’lık skorla devirmeyi başardı. Galibiyet sonrası Fas Milli Takımı oyuncuları, sevinç gösterileri düzenledi. Galibiyet sonrası, fotoğraf çekilen futbolcular, bu esnada Filistin bayrağı açarak galibiyeti, İsrail zulmü altındaki Filistin halkına armağan etti. Die Tageszeitung gazetesi konuya ilişkin, “Fas Filistin’de değil” başlıklı skandal bir manşete imza attı.

SKANDAL LGBT KIYASLAMASI

Faslılar için ağır bir üslup kullanan gazete, taraftarların Filistin yanlısı kol bandı takmalarına da değindi. Haberde, bu kol bandını takanlar kınanırken, Almanya Milli Takımı’nın LGBT propagandası amacıyla takmak istedikleri kol bandına müsaade edilmemesine değindi. LGBT içerikli pazubendinin FIFA ve Katar yönetimi tarafından kısıtlandığı hatırlatılan haberde, Fas taraftarlarının buna gönderme olarak Filistin pazubandı taktığını ileri sürdü.

TEPKİ YAĞDI

Gazetenin paylaştığı haber, sosyal medyada büyük tepki topladı. İçerik hakkında şikayet kampanyası başlatan kullanıcılar, Alman medya kuruluşunu, “Filistinlilere karşı nefret söylemi ve ırkçılığı teşvik etmekle” suçladı. Sosyal medyada tepki gösteren kullanıcılardan biri, “Alman medyasına göre Filistin’i desteklemek de antisemitizm oluyormuş” sözleri ile gazeteyi eleştirdi.

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