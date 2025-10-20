Yeni Şafak
Dünya
Almanya'da Müslüman mezarlığı tahrip edildi

Almanya’da Müslüman mezarlığı tahrip edildi

Ahmet Özay
04:0020/10/2025, Pazartesi
G: 20/10/2025, Pazartesi
Türkiye Cumhuriyeti Essen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın, saldırı haberinin ardından mezarlığı ziyaret etti ve yerinde incelemelerde bulundu.
Almanya’nın Essen kentinde yer alan Altenessen Müslüman mezarlığı, menfur bir ırkçı saldırının hedefi oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bazı mezarların tahrip edildiği, çiçeklerin söküldüğü, mezar taşlarının kırıldığı ve yerlerinden çıkartıldığı görüldü. Bununla birlikte mezarlıkta bulunan çiçek vazoları, mumluklar ve ışıklandırmaların da zarar gördüğü bildirildi. Mezarların tahrip edilmesi toplumda büyük bir üzüntü ve tepki yarattı. Essen polisi şu ana kadar konu ile ilgili bir açıklama yapmadı. Türkiye Cumhuriyeti Essen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın, saldırı haberinin ardından mezarlığı ziyaret etti ve yerinde incelemelerde bulundu.


BAŞÖRTÜLÜ KIZLARA IRKÇI SALDIRI

Almanya'da 81 yaşındaki kadın saldırdığı kız çocuklarından birinin başörtüsünü zorla çıkardı. Almanya'nın Dresden kentinde Alman vatandaşı yaşlı kadının 14 yaşlarındaki iki kız çocuğuna ırkçı hakaretlerde bulunup saldırdığı bildirildi. Dresden Polisinden yapılan açıklamada, kentteki bir bahçede 81 yaşındaki kadının iki kız çocuğuna ırkçı hakaretlerde bulunduğu belirtildi. Açıklamada, kadının 14 yaşlarındaki kızlardan birine saldırdığı ve zorla başörtüsünü çıkarıp attığı ifade edildi. Kadın hakkında halkı kışkırtma ve darp suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, başörtüsü çıkarılan kız çocuğunun hafif yaralandığı aktarıldı.



