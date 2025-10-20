Almanya’da Müslüman mezarlığı tahrip edildi

Almanya’nın Essen kentinde yer alan Altenessen Müslüman mezarlığı, menfur bir ırkçı saldırının hedefi oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bazı mezarların tahrip edildiği, çiçeklerin söküldüğü, mezar taşlarının kırıldığı ve yerlerinden çıkartıldığı görüldü. Bununla birlikte mezarlıkta bulunan çiçek vazoları, mumluklar ve ışıklandırmaların da zarar gördüğü bildirildi. Mezarların tahrip edilmesi toplumda büyük bir üzüntü ve tepki yarattı. Essen polisi şu ana kadar konu ile ilgili bir açıklama yapmadı. Türkiye Cumhuriyeti Essen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın, saldırı haberinin ardından mezarlığı ziyaret etti ve yerinde incelemelerde bulundu.